Altdorfer Junioren lancieren Kunstrasen-Kampagne Am 19. Mai stimmen die Altdorfer an der Urne über ein Kunstrasenprojekt für die Suworowmatte ab. Am Samstagvormittag hat der Fussballclub Altdorf (FCA) die Abstimmungskampagne für ein «Ja zum Kunstrasen in Altdorf» lanciert. Bruno Arnold

Am Samstagvormittag haben sich die Junioren des FC Altdorf für ein Ja zum Kunstrasenprojekt eingesetzt. (Bild: PD, Altdorf, 6. April 2019)

Zahlreiche Juniorinnen und Junioren haben am Samstag für ein Ja zum Kunstrasen in Altdorf geworben. Parallel zum Kampagnenstart gab es auf dem Unterlehn eine erste Standaktion. Die Urnenabstimmung in der Gemeinde Altdorf findet am 19. Mai statt.

Stundenzahl würde deutlich erhöht

Für FCA-Präsident Yves Althaus ist klar, dass einzig ein Kunstrasen die Trainingssituation massiv verbessern wird: «Aktuell können unsere Mannschaften nur rund 50 Prozent im Jahr auf Naturrasen trainieren. Mit einem Kunstrasen ist dies das ganze Jahr möglich.» Zurzeit kann der Rasenplatz auf der Suworowmatte rund 300 Stunden pro Jahr mit Trainings- und Wettkampfbetrieb belastet werden, mit einem Kunstrasen würde die Stundenanzahl deutlich erhöht. Neu wären gemäss FCA rund 1100 Stunden pro Jahr möglich. «Profitieren von der neuen Anlage würden 230 Juniorinnen und Junioren und 150 Aktivspielerinnen und Aktivspieler», schreibt der Klub in einer Medienmitteilung. Althaus betont:

«Uns ist es ein grosses Anliegen, dass vom Kunstrasen auch andere Vereine und Organisationen profitieren können.»

Und weiter glaubt der FCA-Präsident: «Nicht zuletzt wird ein Kunstrasen in Altdorf auch die angespannte Hallensituation in den Wintermonaten entlasten.»

Integration als wichtiges Anliegen

Im FC Altdorf spielen Fussballerinnen und Fussballer aus 20 verschiedenen Nationen gemeinsam. «Unserem Verein ist die Integration ein grosses Anliegen», erklärt Juniorenobmann Biagio Spina. «Der Fussball bietet der Altdorfer Jugend eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung. Dazu braucht es aber entsprechende Infrastrukturen.» Und weiter hält er fest: «Unsere ehrenamtlichen Funktionäre leisten im Nachwuchs jährlich 30'000 betreute Stunden. Die Zahl ist steigend. Denn der Fussball boomt weiterhin in der Schweiz. Allein beim FC Altdorf gab es in den letzten zehn Jahren eine Zunahme von 37 Prozent.»

Das Bauprojekt der Gemeinde Altdorf drängt insofern, als der Kantonsbeitrag von 500'000 Franken im Jahr 2020 ausläuft. «Ein Kunstrasen in Altdorf bietet allen eine optimale und langfristige Lösung», heisst es in der Mitteilung des FCA. Altdorf und der FCA seien seit 103 Jahren ein erfolgreiches Team und möchten dies auch n Zukunft sein. Darum spricht dch der FCA für ein Ja zum Kunstrasen in Altdorf aus.

Projekt wird namentlich unterstützt

Folgende Persönlichkeiten engagieren sich für ein «Ja zum Kunstrasen in Altdorf»: Franco Tresch, Ehrenpräsident FC Altdorf und Vizepräsident des Innerschweizer Fussballverbands; Franz-Xaver Simmen, CEO Andermatt Swiss Alps AG; Céline Huber, Juristin und Landrätin; Marco Roeleven, Landrat und Präsident Plusport/Behindertensport Uri; Josef Nell, ehemaliger Präsident des Theaters Uri; Joseph Baumann, ehemaliges Mitglied der Sportkommission und Ehrenpräsident des Handball-Club Altdorf; Dave Bär, Gastronom, Handballer und Jungwächtler; Bruno Muoser, Juniorentrainer FC Altdorf.