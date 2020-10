Altdorfer Nachtschwärmer müssen in Massenquarantäne Sämtliche Besucher, die am Wochenende zwei Altdorfer Bars besucht haben, müssen in Quarantäne. Betroffen sein dürften Hunderte.

Am vergangenen Wochenende waren in mindestens zwei Altdorfer Bars Personen unterwegs, die kurz darauf positiv auf Covid-19 getestet wurden. Das Contact-Tracing Uri hat ab Mittwochnachmittag sämtliche registrierten Barbesucher zu kontaktieren versucht, um diese zu beten, sich in Quarantäne zu begeben. Dies bestätigen mehrere Betroffene. Es dürfte sich um Hunderte Personen handeln.

Gemäss Aussagen eines der Barbetreiber wird in seinem Lokal das Schutzkonzept von Gastro Suisse angewandt. Konkret müssen die Besucher ihre Kontaktdaten hinterlassen, die vom Sicherheitspersonal überprüft werden. Der Thekenbereich ist mit Schutzwänden gesichert. Die Bar sei weiterhin geöffnet, so der Betreiber.

Update folgt...