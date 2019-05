Der FC Altdorf geht gegen ein starkes Lugano unter Trotz guter Spielzüge hat der FC Altdorf in Lugano nicht gepunktet und die Partie mit einem Spielstand von 6:0 beendet. Der Ligaerhalt ist dennoch weiter möglich.

Die Altdorfer konnten sich nicht gegen Lugano durchsetzen. Im Bild der Altdorfer Pirmin Baumann (am Ball). (Bild: PD, 12. Mai 2019)

(pf) Der FC Altdorf spielte am vergangenen Sonntag auswärts gegen Lugano. Der Gegner war an diesem Tag den – durch einige Ausfälle doch etwas geschwächten – Urnern technisch und spielerisch klar überlegen. Die Partie im Cornaredo-Stadion begann mit stürmischen Angriffen der Platzherren, aber Altdorf hielt gut dagegen und kam so nach 10 Minuten ebenfalls zu einigen Gegenangriffen.

In der 18., 20. und 24. Minute gelangen den Tessinern jedoch drei Tore und auch danach lief das Spiel mehrheitlich Richtung Urner Tor. Bei den wenigen Altdorfer Angriffen zeigte sich die Tessiner Abwehr sehr zweikampfstark, sodass die Urner zu keiner echten Torchance kamen.

4:0-Führung bereits in der Pause

Ab der 30. Minute bäumten sich die Besucher dann erstmals richtig auf, gewannen die meisten Zweikämpfe und hatten nun klar mehr vom Spiel. Richtig gefährlich wurde es aber vor dem Tor der Luganesi nach wie vor nicht. Die letzten Minuten der ersten Hälfte gehörten dann wieder den Gastgebern und in der 40. Minute gelang ihnen nach einem Eckball das 4:0. Danach wurde zuerst noch der Rasen gewässert, bevor es nach fünf weiteren gespielten Minuten mit dem für Altdorf brutalen Zwischenresultat in die Pause ging.

Die zweite Hälfte der Partie verlief dann mehrheitlich im Stile eines Trainingsspiels. Die erste gute Chance hatte in der 58. Minute Altdorf, aber Lars Zgraggen schoss nach einem guten Flügellauf von Samuel Baumann knapp daneben. Danach war das Spiel recht ausgeglichen, aber die Tore erzielten weiterhin die Tessiner. In der 70. und 82. Minute erhöhten sie auf 6:0 und siegten schliesslich – auch in dieser Höhe – verdient.

Im Abstiegskampf ist noch nichts verloren

Für Altdorf gilt es nun, dieses Spiel abzuhaken. Zeigt das Team in den kommenden Spielen dasselbe Engagement und so viel Laufbereitschaft wie gegen die sehr stark aufspielenden Tessiner, ist nämlich im Abstiegskampf durchaus noch nichts verloren.