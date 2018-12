Altdorfer wird neuer Schulleiter in der Gemeinde Ingenbohl In der Gemeinde Ingenbohl kommt es zu einem personellen Wechsel in der Geschäftsleitung. Der Altdorfer Primarlehrer Theo Ziegler wird neuer Schulleiter. Er tritt die Nachfolge von Peter Lüssi an, der in den Ruhestand geht. Bruno Arnold

Theo Ziegler, Altdorf, wird am 1. August neuer Schulleiter in Brunnen. (Bild: PD)

Der 40-jährige Theo Ziegler aus Altdorf wird am 1. August 2019 seine Tätigkeit als Schulleiter und Mitglied der Geschäftsleitung der Gemeinde Ingenbohl aufnehmen. Seit seiner Ausbildung zum Primarlehrer ist er an der Schule Altdorf als Klassenlehrer auf der Primarstufe und seit 2014 als Schulleiter tätig.

Peter Lüssi geht in Pension

Theo Ziegler besitzt die Schulleiterausbildung und wird im Frühling 2019 das Mastermodul Schulmanagement abschliessen. Zudem ist er an der Pädagogischen Hochschule Schwyz in Goldau als Fachberater der Kantone Uri und Schwyz für Begabungs- und Begabtenförderung sowie als Mentor tätig. Theo Ziegler tritt die Nachfolge von Peter Lüssi an, der Ende Januar 2019 nach 14 Jahren in den Ruhestand tritt. In der Übergangszeit wird mit dem 34-jährigen Teamleiter Michael Trutmann aus Schattdorf ebenfalls ein Urner die Funktion des Schulleiters übernehmen.

«Der Gemeinderat Ingenbohl bedankt sich bei Peter Lüssi für die langjährige Treue und die wertvolle und erfolgreiche Arbeit für die Gemeinde Ingenbohl sowie bei Michael Trutmann für den Einsatz in der Übergangszeit», heisst es in einer Medienmitteilung. «Er wünscht Theo Ziegler viel Erfolg und Befriedigung in der neuen Funktion.» (pd/bar)