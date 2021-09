Altdorf/Flüelen Lebenswerk des Urner Physikers Jules Muheim wird ausgestellt Das Staatsarchiv Uri bietet seit kurzem Zugang zu einem naturwissenschaftlichen Werk, das beinahe in Vergessenheit geraten ist: Die Wechselwirkungskosmologie des verstorbenen Urner Physikers Jules Traugott Muheim.

Bereits in seiner Kindheit fiel der junge Jules Muheim auf, weil er Fragen stellte, auf die Erwachsene keine Antwort wussten. Sein Vater Julius Muheim arbeitete tagsüber als Elektriker und abends als Wirt, zusätzlich engagierte er sich in der Feuerwehr, war Richter und gewann 1945 als passionierter Schütze den zweiten Platz beim Rütlischiessen. Auf diese Auszeichnung aus der Hand von General Guisan war der Vater stolz; auch auf seinen gescheiten Buben, obwohl er zu dessen ausgefallenen Interessen nie Zugang fand. Doch er erkannte, dass der Junge in eine höhere Schule gehörte, und so wurde Jules ins Internat nach Appenzell und später ans Kollegium in Schwyz geschickt.

Jules Muheim als Leutnant der Schweizer Armee. Bild: PD/Staatsarchiv Uri

1956 machte Muheim in Schwyz die Matura im naturwissenschaftlichen Typus mit Bestnoten. Die Sommerferien verbrachte er zu Hause im Gasthof in Flüelen, wo er tatkräftig mithalf und abends die Gäste mit seinem Spiel auf der Handorgel unterhielt. Es war die strengste, aber auch interessanteste Jahreszeit in der «Linde». Denn dann kam er in Kontakt mit Leuten von weither, die ihm Ideen und Ereignisse zutrugen und die ihn etwas erahnen liessen, das weit über die Alpen hinausführte.

Im Jahr 1955 schrieb er sich an der ETH in Zürich in den Fächern Physik und Mathematik ein. Drei Jahre studierte er unter anderem bei Professor Wolfgang Pauli, dem Nobelpreisträger auf dem Gebiet der Quantenphysik und geistigen Nachfolger Albert Einsteins. Pauli, der mit dem Arzt und Tiefenpsychologen Carl Gustav Jung und seiner Mitarbeiterin, der Altphilologin und Psychotherapeutin Marie-Louise von Franz, einen intensiven Gedankenaustausch über die Zusammenhänge von Physik und Psyche, Körper und Geist pflegte, wurde Jules Muheims geistiger Vater.

Als Atheist «Gott» in den Naturgesetzen entdecken

Dieses spannungsgeladene Gebiet, das als «Philosophy of Mind» oder Psyche-Physis-Problem erforscht wird, wurde zu Muheims Leidenschaft. Paulis späte Forderung, Physik mit Biologie und Parapsychologie zu erweitern, spornten den jungen Muheim – den damals erklärten Atheisten – an, «Gott» in den Naturgesetzen zu entdecken: «Denn was existiert, muss physikalisch beschreibbar sein.»



1969 holte Professor Georg Busch einen seiner «originellsten Denker» an die ETH Zürich. Mittels eines Massenspektrometers, einer damals hochmodernen Maschine aus den USA, die das ganze Labor ausfüllte, untersuchte Muheim nun die Gesetzmässigkeiten an Festkörperatomen. In den folgenden 27 Jahren Forschung wurde sein Verdacht für ihn zur mathematischen Gewissheit. Nämlich, dass das feinstrukturale Geschehen von Bewusstsein durchdrungen sei. Auf den einfachsten Nenner gebracht: dass Materie aus Psyche und Geist hervorgeht und dass der Mensch als Teil des Universums unweigerlich durch physische und eben auch psychische Wechselwirkung mit allem verbunden ist. Damit wurde er zu einem begehrten Naturwissenschafter im Umfeld der damals angesagten «New Age»-Bewegung.

Jules Muheim mit dem Massenspektrometer. Bild: PD/Staatsarchiv Uri

«Atome verfügen über Gedächtnis»

Aussagen wie «Atome sind hochorganisierte gesellschaftliche Systeme, die über Gedächtnis verfügen» machten ihn zu einem wissenschaftlichen Vertreter der Parapsychologie. Während sich die offizielle Naturwissenschaft nach wie vor schwer tut mit solchen Aussagen, hat sich seit Muheims Tod die Psychologie des positiven Denkens und die Theorie der Anziehung (‹law of attraction›) im Alltag etabliert. Auch Geisteswissenschaften fordern heute einen Ansatz, der Subjektivität und Objektivität vereinen soll.

Durch seine Forschungstätigkeit im Bereich der Parapsychologie hatte Muheim ein entspanntes Verhältnis zum Tod. Gegen Ende seines Lebens äusserte er sich dazu in einem Interview: «Es ist viel schlimmer, zum Zahnarzt zu gehen, als zu sterben». Jules Muheim starb im Alter von 63 Jahren kurz vor Beginn des digitalen Zeitalters. Sein umfangreiches, wissenschaftliches Werk kann nun im Staatsarchiv Uri nachvollzogen werden. Das Aufleuchten der Seele, von dem der Astronom Johannes Kepler zu Beginn des 17. Jahrhunderts sprach, möge sich auf künftige Forscher übertragen, welche die Essenz der Wechselwirkungskosmologie studieren.