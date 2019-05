Gesundheitsförderung Uri warnt: Ältere sind anfälliger für Alkoholsucht Während der Dialogwoche Alkohol vom 16. bis 26. Mai macht die Gesundheitsförderung Uri auf die Risiken einer Alkoholsucht hin. Dabei steht vor allem die Suchtgefahr von älteren Menschen im Zentrum.

Die Gesundheitsförderung Uri thematisiert die Gefahren des Alkoholkonsums im Alter. (Bild: PD)

(pd/jb) Alkohol ist das meistkonsumierte Suchtmittel in der Schweiz. Trotzdem wird gemäss einer Mitteilung der Gesundheitsförderung Uri oft zu wenig über das eigene Konsumverhalten nachgedacht. Die diesjährige Dialogwoche Alkohol vom 16. bis 26. Mai wird von elf Kantonen und zahlreichen Fachorganisationen getragen. Sie läuft unter dem Motto «Wie viel ist zu viel?» Dabei liegt ein besonderer Fokus auf den Risiken des Alkoholkonsums im Alter.

7 Prozent der ü65er trinken zu viel Alkohol

Wie viel Alkohol ist zu viel? Auf diese Frage gibt es keine allgemeingültige Antwort. Je nach Geschlecht, Trinkgewohnheit und Situation kann eine andere Menge «zu viel» sein. So reagieren etwa ältere Menschen stärker auf Alkohol. 7 Prozent der 65- bis 74-Jährigen in der Schweiz trinken täglich zu viel Alkohol (bei Frauen mindestens zwei Gläser Alkohol pro Tag, bei Männern mindestens drei Gläser). Das ist mehr als in jüngeren Altersgruppen. Aber auch moderater Alkoholkonsum kann bei älteren Menschen heikel sein, da ihr Körper Alkohol weniger gut verträgt und weil Wechselwirkungen mit Medikamenten auftreten können.

Die im Alter verstärkt auftretenden, lebenskritischen Ereignisse wie der Übergang in die Pensionierung, körperliche Beeinträchtigungen oder Krankheiten, familiäre Veränderungen, der Verlust des Partners oder Sinnkrisen stellen hohe Anforderungen an die Betroffenen. Wird versucht, die negativen Seiten solcher Prozesse wie Trauer, Einsamkeit oder Schmerzen mit Alkohol oder Medikamenten zu bewältigen, erhöht sich das Risiko, einen gesundheitsschädigenden Suchtmittelkonsum zu entwickeln.



Auch Schlafstörungen werden verschiedentlich mit Alkohol angegangen. So wird für manche Menschen der Alkohol zur Zuflucht, die sich früher oder später in eine Falle verwandelt.

Ältere Menschen nehmen oft Alkohol und Medikamente

In der Schweiz werden die Menschen immer älter. Damit einher geht auch die Zunahme von im Alter gehäuft vorkommenden Krankheiten wie etwa Krebs, Diabetes, Bluthochdruck oder Depressionen. Studien zeigen, dass ein hoher Alkoholkonsum einen Risikofaktor in Bezug auf diese Krankheiten darstellt. Im Alter sinkt zudem der Wasseranteil des Körpers, sodass der Alkohol stärker wirkt. Er kann deswegen rascher zu körperlichen Schädigungen und auch zu einer Abhängigkeit führen. Deshalb gilt es, mit dem Älterwerden achtsam oder bewusster mit Alkohol umzugehen.

Mit zunehmendem Alter steigt meist der ärztlich verordnete Medikamentenkonsum an. Sowohl Alkohol als auch die Wirkstoffe, die in einem Medikament enthalten sind, werden über die Blutbahn im ganzen Körper verteilt. Wird beides zusammen eingenommen, kommt es zu Wechselwirkungen: Alkohol kann die Aufnahme und den Abbau von Medikamenten verlangsamen oder beschleunigen, und Medikamente beeinflussen die Wirkung von Alkohol. Werden mehrere Medikamente – auch selbst gekaufte – gleichzeitig genommen oder mit Alkohol kombiniert, steigt das Risiko von Nebenwirkungen. Da Schlaf- und Beruhigungsmittel sowie der Alkoholkonsum müde machen, erhöht die verminderte Bewegungskontrolle und Reaktionsfähigkeit das Risiko für Stürze oder Unfälle.

Weitere negative Gesundheitsfolgen übermässigen Alkoholkonsums sind neuropsychiatrische Komplikationen, Verwirrtheitszustände oder Mangelernährung. Nicht zuletzt verschlechtern sich oft auch die sozialen Beziehungen, Menschen vereinsamen und ziehen sich vermehrt zurück.

Angehörige sollen Betroffene ansprechen

Eine Abhängigkeit entsteht nicht von heute auf morgen, sondern entwickelt sich über eine gewisse Zeit. Es lohnt sich laut der Mitteilung, über seine Konsumgewohnheiten nachzudenken und sie allenfalls zu verändern, bevor es zu schwerwiegenderen Problemen oder gar einer Abhängigkeit kommt. Es ist oft nicht leicht, für sich selber herauszufinden, ob ein Konsumproblem oder gar eine Abhängigkeit vorliegt. Wer unsicher ist, sollte nicht zögern und sich an eine Fachperson wenden:

Kontakt Uri (Suchtberatung): 041 874 11 80.

Ambulante Psychiatrie und Psychotherapie: 041 874 00 20.

Psychotherapeutische Praxis für Frauen und Männer und Paare und Familien: 041 870 00 65.

Parlami Praxis für Psychiatrie und Psychotherapie: 041 871 05 45.

Hausarzt

Alkohol- oder Medikamentenmissbrauch kann zu vielen körperlichen und psychischen Beeinträchtigungen führen und Menschen in ihrem Verhalten stark verändern. Die Wahrnehmung eines solchen Zustandes kann beim Gegenüber unterschiedliche Gefühle auslösen: Sorge und Mitleid, aber auch Abwehr, Wut und Angst. Verständlicherweise kann die Befürchtung, jemanden ungerechtfertigt zu «konfrontieren» oder unkontrollierbare Reaktionen bei der angesprochenen Person hervorzurufen, dazu führen, dass Auffälligkeiten nicht angesprochen werden. Dies hilft aber weder der betroffenen Person noch dem sozialen Umfeld. Deshalb sollten Angehörige gemäss der Gesundheitsförderung keine Hemmungen haben und reagieren. Wichtig ist, dass Angehörige oder Nahestehende mit den Betroffenen darüber sprechen, was sie beobachten und was ihnen Sorgen macht. Dabei sollten sie darauf achten, nicht zu verurteilen oder zu moralisieren. Sie können Betroffene ermutigen, mit einer Beratungsstelle Kontakt aufzunehmen oder mit einer Fachperson zu sprechen. Sie können auch anbieten, sie bei diesem Schritt zu begleiten.

Unter einer Suchterkrankung leiden Angehörige oder Nahestehende oft stark mit. Beratungsstellen für Suchtprobleme unterstützen nicht nur selbst Betroffene, sondern auch Menschen aus deren Umfeld. Partner, Kinder oder andere Nahestehende können jederzeit eine Beratung in Anspruch nehmen.