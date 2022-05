Amsteg Eine Nebenwirkung der Coronazeit: Abstrakte Malerei im Atelier 22X Die Künstlerin Natalia Hürlimann stellt am 14. und 15. Mai ihre Werke in ihrem Atelier aus. Intensiv der Malerei gewidmet hat sie sich seit Beginn der Coronapandemie.

Natalia Hürlimann arbeitet mit Leinwänden in unterschiedlichen Grössen. Bild: PD

Zu Beginn der Coronapandemie ist die Malerin Natalia Hürlimann endlich einem längeren inneren Drang nachgegangen und hat sich einem Tramhobby zugewendet: dem Malen. Als coronabedingt wieder gewisse Lockerungen möglich wurden, besuchte Hürlimann einige Kurse bei angesehenen Künstlerinnen und Künstlern aus dem In- und Ausland. Zuerst hat sie in der Autogarage gemalt, später im hauseigenen Hobbyraum und dann in einem ersten externen Atelier. Seit Herbst 2021 hat sie ein eigenes Atelier: das Atelier 22X in Amsteg. Dort wird sie am 14. und 15. Mai ihre Arbeiten ausstellen, schreibt die Künstlerin in einer Vorschau auf die Ausstellung.

Die Malerin Natalia Hürlimann. Bild: PD

Die Künstlerin arbeitet auf Leinwänden und anderen Malgründen in unterschiedlichen Grössen. Hürlimann findet, dass Farben berühren; man könne eintauchen und sich davontragen lassen. Die Künstlerin selbst tauche in ihren Malsessionen jeweils in eine andere Welt ein. Sie arbeitet mit Acrylfarben, Pigmenten, Tuschen, Bitumen, Sand, Asche, Bau- und diversen anderen Materialien, die in Form von Collagen verwendet werden. Ihre Bilder bestehen aus Schichten und je nachdem treten die unteren Schichten hervor, vermischen sich oder verschwinden gänzlich. Momentan befinde sie sich in einer Findungsphase und ist selbst gespannt, in welche Richtung sich ihre Malerei künftig entwickeln werde.

Kontrast zwischen Beruf und Hobby

Natalia Hürlimann versteht Malen als eine Art von Kommunikation. Sie versucht, Stimmungen einzufangen und sich und andere dadurch zu verzaubern. Es fasziniert sie, wie Farben, Bilder und generell Kunst auf Menschen wirken und wie sie Personen ansprechen.

Natalia Hürlimann arbeitet beim Malen mit unterschiedlichen Schichten. Bild: PD

Für Natalia Hürlimann ist das Malen eine Art der Entspannung und ein idealer Ausgleich zu ihrem kopflastigen Beruf. Denn sie ist Treuhänderin und betreibt in Altdorf seit mehr als 13 Jahren ein eigenes Treuhandbüro. Spannend findet sie den Kontrast zwischen ihrem Beruf, in dem es um Business und Zahlen geht, und den Begegnungen mit Menschen rund um das kreative Tun. (cn)