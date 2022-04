Amsteg Fabio Püntener sorgt für Furore am Cuprennen Am zweiten Energie-Uri-Cuprennen haben Radfahrerinnen und Radfahrer in verschiedenen Kategorien um die Podestplätze gekämpft.

Nachdem am ersten Energie-Uri-Cuprennen die Bikespezialisten im Gelände im Vorteil waren, kämpften die Fahrerinnen und Fahrer am zweiten Renntag im EWA Energie Uri-Areal in Amsteg um die Podestplätze. Die jüngsten zwei Kategorien U9 und U11 hatten ein Strassenrennen auf dem Programm, die restlichen Kategorien bis zur Hauptkategorie ein Kriterium mit Wertungspunkten. Damit die Fahrerinnen und Fahrer bei der Punkteverteilung genau eruiert werden konnten, wurde Marco Herger von Herger Timing mit dem Zielfilm eingesetzt. Erfreulich war, dass mit Fabio Püntener, der das Einmaleins in der IG Radsport Uri gelernt hatte, auch ein U23-Weltcup-Fahrer mit dabei war und seine Stärken vor vielen Zuschauenden zeigen konnte.

Die Erst- bis Drittplatzierten der Kategorien U13 und U15 (von links): Chris Furrer und Giorgia Restivo, Elena Frei und Tom Furrer, Jill Nietlispach und Laurin Jeisy. Bild: Geni Wipfli (Amsteg, 27. April 2022)

Den Start zum zweiten Energie-Uri-Cuprennen machte die Kategorie U9 Mädchen und Knaben. Beim Rundstreckenrennen setzten sich nach zwei Runden bei den Knaben Elia Hürlimann vor Luca Herger und Tim Zgraggen durch. Bei den Mädchen war wiederum Lena Kieliger erfolgreich und siegte vor Elin Immoos und Laura Richiger. Bei der Kategorie U11 Knaben zeigte sich das gleiche Bild wie vor einer Woche. Im Spurt nach acht Runden siegte Julian Tresch vor Lian Scheiber. Mit einer Minute Rückstand sicherte sich Noah Hofer den dritten Rang. Auch bei den Mädchen siegte wiederum Mara Stalder, die Milena und Aurelia Müller auf die Ränge zwei und drei verweisen konnte.

Die Kategorien U13 und U15 hatten ein Kriterium über 16 Runden zu fahren. Jede vierte Runde gab es für die ersten fünf Fahrer Punkte zu erspurten. Dabei zeigte sich ganz klar, dass die U15-Fahrerinnen und -Fahrer im Vorteil waren und den Fahrerinnen und Fahrern der Kategorie U13 die Wertungspunkte wegschnappten. Es blieb spannend bis zum Schluss: Die U15-Allrounderin Elena Frei gewann mit 22 Punkten vor Giorgia Restivo mit 17 und Jill Nietlispach mit 7 Punkten. Bei den Knaben fuhren die Zwillinge Furrer sehr stark und Tom Furrer gewann das U15-Rennen mit 20 Punkten vor Chris Furrer mit 14 Punkten und Laurin Jeisy.

Ohne Punkte blieben die U13-Fahrerinnen und -Fahrer und so zählte nach 16 Runden bei ihnen der Zieleinlauf. Bei den Knaben konnte sich Elia Stalder vor Andy Steiner und Ben Walker durchsetzen und bei den Mädchen gewann Elina Tresch vor Viviane Greuter.

Fabio Püntener siegt in der Hauptkategorie

In der Hauptkategorie starteten 13 Fahrer und zwei Fahrerinnen der Kategorie Elite, Amateure, U23, Damen, U19 und U17. Bei ihnen stand ein Kriterium über 30 Runden, mit jeder 5. Runde Wertungssprints, auf dem Programm. Das Rennen wurde eine sichere Beute des U23-Weltcup-Fahrers Fabio Püntener. Nachdem Püntener in der ersten Rennhälfte jeweils um Punkte spurtete, konnte er sich solo absetzen und das Kriterium mit 39 Punkten vor dem Allrounder Amateur Bernhard Furger mit 26 Punkten und dem U23-Fahrer Nik Küttel mit 14 Punkten gewinnen.

Auf dem ersten Platz in der Hauptkategorie ist Fabio Püntener, auf dem zweiten Platz Bernhard Furger, auf dem dritten Nik Küttel. Bild: Geni Wipfli (Amsteg, 27. April 2022)

Bei den Damen fuhr die Bahnspezialistin Lorena Leu ein starkes Rennen und konnte sich rundengleich mit Fabio Püntener als Damensiegerin ausrufen lassen. Die um ein Jahr jüngere Aline Epp – vor ein paar Tagen noch in Chur auf dem Bike-Podest – wurde gute Zweite. Für Spannung sorgten auch die U17- und U19-Fahrer, die sogar in der Hauptkategorie Punkte erspurten konnten. Augusto Restivo konnte in der letzten Runde, wo es doppelte Punkte gab, als Zweiter acht Punkte erspurten und das U17-Rennen gewinnen. Marco Bissig gewann mit 4 Punkten die U19-Kategorie vor Fabian Imholz ebenfalls mit 4 Punkten.

Die Rennfahrerinnen und Rennfahrer von der IG Radsport Uri werden sich ab Montag, 2. Mai, im SRB-Uri-Trainingslager in Finale Ligure, Italien, für weitere Rennen vorbereiten. Das dritte Energie-Uri-Cuprennen, wieder im Gelände auf der Bikestrecke in Amsteg, findet am Mittwoch, 18. Mai, statt. Zu diesem Rennen sind erstmals im Jahr 2022 auch Pfüderis, aber nur mit Laufrädern, zugelassen.