Amsteg Yves Lussmann ist neuer SVP-Ortsparteipräsident Hansheiri Ziegler tritt nach 14 Jahren als Präsident der Ortspartei Silenen-Amsteg-Bristen zurück.

Hansheiri Ziegler (rechts) übergibt das Präsidentenamt an Yves Lussmann. Bild: PD

Zur Generalversammlung der SVP-Ortspartei Silenen-Amsteg-Bristen konnte der Präsident Hansheiri Ziegler kürzlich eine beachtliche Anzahl Mitglieder im Restaurant Hirschen in Amsteg willkommen heissen. Nach den üblichen Traktanden musste bei den Wahlen der gesamte Vorstand gewählt respektive Rochaden vorgenommen werden, wie aus der Mitteilung der Ortspartei hervorgeht. Da Hansheiri Ziegler als Präsident demissioniert hat, musste ein Nachfolger gewählt werden. So übernimmt nun Vizepräsident Yves Lussmann das Präsidentenamt.

In einer kurzen Laudatio wurde Ziegler verabschiedet. Er war 14 Jahre Präsident – seit der Gründung der Ortspartei. Für die Gemeinde habe er sich als Landrat stets eingesetzt, heisst es in der Mitteilung. Für sein grosses Engagement in der SVP wurde ihm an der Versammlung der beste Dank ausgesprochen. Hansheiri Ziegler bedanke sich ebenfalls und wünschte dem neuen Präsidenten und Vorstand viel Glück für die Zukunft. (pd/RIN)