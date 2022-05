Amt für Forst und Jagd, Kanton Uri Andreas Tegethoff wird Kreisforstmeister Der Forstkreis 1, zu dem die Urner Gemeinden Altdorf, Flüelen, Sisikon, Attinghausen, Seedorf, Isenthal und Seelisberg gehören, erhält einen neuen Kreisforstmeister. Er ist im Urnerland kein Unbekannter.

Weil der bisherige Stelleninhaber Vorsteher des Amts für Forst und Jagd wird, musste die Leitung des Forstkreises 1 (Altdorf, Flüelen, Sisikon, Attinghausen, Seedorf, Isenthal, Seelisberg) neu besetzt werden. Die Sicherheitsdirektion des Kantons Uri hat Andreas Tegethoff zum neuen Kreisforstmeister im Amt für Forst und Jagd gewählt. Er übernimmt am 1. September die Leitung des Forstkreises 1. Mit dieser Aufgabe verbunden sind zudem Projektleitungen in den Bereichen Schutzwald, Waldwirtschaft und Biodiversität, die Beratung der Forstbetriebe und Forstreviere sowie der Vollzug der Waldgesetzgebung, wie das Amt in einer Medienmitteilung schreibt.

Andreas Tegethoff Bild: PD

Der 28-jährige Andreas Tegethoff absolvierte das Bachelorstudium Forstingenieurwesen an der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf und das Masterstudium Alpine Naturgefahren/Wildbach- und Lawinenverbauung an der Universität für Bodenkultur in Wien. 2016 war er für mehrere Monate als Forstpraktikant im Amt für Forst und Jagd des Kantons Uri angestellt und erarbeitete während dieser Zeit forstliche Planungsgrundlagen, bearbeitete Waldbiodiversitätsprojekte oder beurteilte forstrechtliche Geschäfte. Andreas Tegethoff lebt und arbeitet derzeit als Wald- und Naturgefahrenspezialist in einem Ingenieurbüro im Kanton Wallis. In seiner Freizeit bewegt er sich gerne in der Natur und betreibt Bergsteigen, Skitouren und -fahren, Klettern, Mountainbiken und taucht. Ausserdem engagiert er sich seit vielen Jahren als Helfer und Ausbildner bei der Bergrettung. (sez)