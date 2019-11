An der Urner Chilbi sollen alle die Tanztradition ausleben Heuer gibt es die Gelegenheit das Tanzen auch noch direkt am Chilbisonntag zu erlernen.

(ml) An der Chilbi wird es Zeit, das Tanzbein zu schwingen. Das wussten schon unsere Vorfahren. Darum besangen sie im Urner Volkslied den Chilbitanz: «Mäitäli, wenn dü witt ga tanzä», zeigt die Vorfreude auf das jährliche Kirchweihfest – «Sunntig isch scho mängisch gsyy, und uf dryymal hundert Wärchtig darf scho äinisch Chilbi syy!»

Im Theater Uri lebt diese Tradition des Chilbitanzes seit einigen Jahren wieder auf. Am Chilbisonntag vom 17. November darf und soll heuer im Foyer des Theaters Uri wieder getanzt werden. Ab 13 Uhr spielen das Echo vom Poschtsack und das Echo vom Eierschwand zum Tanz auf. Dazu gibt es Kaffee Schnaps, «Paschtetä» und «Zigerchrapfä» – fast so, wie in alten Zeiten, wie die Veranstalter versprechen, mit dem Unterschied, dass die Stumpen heute vor der Tür geraucht werden müssen. Der Chilbitanz dauert bis 17 Uhr.

Tanzkurs bei Nina Schmid-Kunst

In diesem Jahr gilt die Ausrede nicht mehr, man könne nicht tanzen. Als Einstieg in den Chilbisonntag organisieren das Theater Uri und das Haus der Volksmusik ab 11 Uhr einen Tanzkurs.

Unterricht gibt die erfahrene Tanzleiterin Nina Schmid-Kunz. Sie zeigt, welche Tanzschritte zur heimischen Volksmusik passen. Die Teilnehmer üben für eine Stunde die wichtigsten Grundschritte und sind für den anschliessenden Tanznachmittag gerüstet.