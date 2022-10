Andermatt Angebot im Sportpark wird durch zwei neue Sportarten erweitert Zwei Padel-Tennisplätze und ein Beachvolleyballfeld können in Andermatt nun genutzt werden. Ab Frühling 2023 folgen Kletterfelsen und Grillplatz.

Der Sportpark Andermatt ist um zwei Attraktionen reicher. Ab sofort können sich Sportlerinnen und Sportler im Padel-Tennis messen, wie Andermatt Swiss Alps in einer Mitteilung verlauten lässt. Die trendige Mischung aus Tennis und Squash kann auf zwei neuen Feldern gespielt werden. Die Reservation der Plätze sowie die Bezahlung und die Miete von Schlägern und Bällen erfolgen über die App Playtomic.

Der Sportpark in Andermatt. Bild: PD

Weiter besteht im Sportpark neu die Möglichkeit, Beachvolleyball zu spielen. Wer sich in der olympischen Disziplin messen will, sieht beim Beachvolleyballfeld in Andermatt, dass es dazu nicht immer einen Meeranschluss braucht, heisst es in der Mitteilung weiter.

Ab Frühjahr 2023 können zudem an zwei Kletterfelsen die ersten Versuche im Bouldern gemacht werden. Für die Erholung und den Austausch nach einem sportlichen Tag entsteht ein Grillplatz, wo man sich mit Gleichgesinnten trifft. (mka)