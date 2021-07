Andermatt Auto kommt auf die Gegenfahrbahn und kollidiert beim Nätschenkehr Auf der Oberalpstrasse kam es am Sonntag zu einem Verkehrsunfall. Verletzt wurde niemand.

Beim Unfall entstand Sachschaden in der Höhe von rund 22'000 Franken. Bild: Kapo/PD

Auf der Oberalpstrasse in Andermatt krachte es am Sonntag. Kurz vor 12.45 Uhr fuhr ein 26-jähriger Autofahrer mit Kontrollschildern des Kantons Appenzell Innerrhoden bergwärts. Gemäss eigenen Angaben geriet er mit seinem Personenwagen im Nätschenkehr auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Personenwagen mit Berner Kontrollschildern, heisst es in einer Mitteilung der Kantonspolizei Uri.

Verletzt wurde niemand. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in der Höhe von rund 22'000 Franken. (pd/RIN)