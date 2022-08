Andermatt Baudirektion saniert Oberalpstrasse: Verkehr bis Ende September ist begrenzt möglich Der Belag und das Entwässerungssystem werden erneuert. Die Kosten für die Sanierung betragen über eine Million Franken.

Die Urner Baudirektion saniert auf der Oberalpstrasse in Andermatt zwischen dem Kreisel Oberalp und dem Wylercher die Strasse sowie das Trottoir auf einer Strecke von 950 Metern, wie die Behörde in einer Medienmitteilung schreibt. Darüber hinaus werde das Entwässerungssystem verbessert. Zu diesem Zweck wird der Belag abgefräst und die äusseren Randsteine am Trottoir entfernt und durch Belagsabschluss ersetzt.

Im Bereich von Einfahrten und Vorplätzen wird die Fahrbahnoberfläche bis zur Parzellengrenze mitsaniert. Lokal werden defekte Randabschlüsse bei den Einfahrten ersetzt. Bestehende Entwässerungsrinnen werden neu erstellt respektive durch Belagsrinnen ersetzt. Zudem gibt es neue Markierungen samt Velostreifen. Die drei bestehenden Fussgängerstreifen werden an derselben Stelle wie bisher angebracht.

Die Sanierung erfolgt in vier Schritten

Insgesamt gliedert sich die Sanierung in vier Phasen, wie die Baudirektion weiter schreibt, und zwar wie folgt:

- Phase 1 (auf Bild blau markiert): 8. August bis 19. August

- Phase 2 (lila): 22. August bis 2. September

- Phase 3 (orange): 5. September bis 14. September

- Phase 4 (ganze Streckenlänge): 15. September bis 30. September

An diesen Streckenabschnitten wird der Belag saniert. Bild: Baudirektion Uri

Während der Phasen 1 bis 3 ist die Oberalpstrasse immer einspurig befahrbar. Die Zufahrt zu den angrenzenden Liegenschaften ist jederzeit möglich. In der Nacht wird der Verkehr mit einer Ampel geregelt, tagsüber wird die Ampel vom Verkehrsdienst manuell bedient.

In der vierten Phase kommt es in den Kalenderwochen 37 und 38 an je zwei Tagen zwischen 7 und 20 Uhr zu Vollsperrungen für die Einfahrten, weil auf der Strasse und dem Trottoir der Deckbelag eingebracht wird. Es sind dies: Donnerstag, 15. September, und Donnerstag, 22. September (Fahrtrichtung Berg), Freitag, 16. September, und Mittwoch, 21. September (Fahrtrichtung Tal).

An den Wochenenden ist das Trottoir begeh- und die Strasse zweispurig befahrbar. Bei Arbeiten am Trottoir steht von Montag bis Freitag für Schulkinder und Anwohner ein Verkehrsdienst zur Verfügung, der alle sicher durch die Baustelle bringt. Blaulichtorganisationen können die Baustelle jederzeit befahren. Witterungsbedingte Terminänderungen sind möglich. Die Kosten belaufen sich laut Baudirektion auf 1,185 Millionen Franken. (zgc)