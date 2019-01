Andermatt: bei Selbstkollision Verletzungen zugezogen Der Lenker eines Lieferwagens fuhr in einer Kurve geradeaus in die Leitplanken und zog sich dabei Verletzungen zu. Er wurde mit der Rega in ein ausserkantonales Spital geflogen.

Am Dienstagmorgen, 22. Januar, zirka 7.15 Uhr, war der Lenker eines Lieferwagens mit italienischen Kontrollschildern auf der Gotthardstrasse in der Schöllenen talwärts unterwegs. In der Rechtskurve nach der Galerie Brüggwaldboden fuhr er aus zurzeit noch unbekannten Gründen geradeaus und kollidierte in der Folge mit der linksseitigen Leitplanke. Der Lenker zog sich Verletzungen zu und wurde mit der Rega in ein ausserkantonales Spital überflogen. Der Sachschaden beträgt rund 30'000 Franken.

Im Einsatz standen Mitarbeiter des Amts für Tiefbau, ein Firstresponder, die Rega, der Rettungsdienst Uri, die Schadenwehr Gotthard, ein privater Abschleppdienst und die Kantonspolizei Uri. (kapo/bar)





