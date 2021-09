Andermatt Das «Chedi» erhält den Preis für die «Best Hotel Bar 2021» Einer der diesjährigen «Swiss Bar Awards» geht in den Kanton Uri.

Am Mittwoch wurden an der 19. Preisverleihung der «Swiss Bar Awards» die besten Barkeeper und Bars der Schweiz gekürt, wie es in einer Mitteilung heisst. «Die insgesamt sieben Awards wurden in festlichem Ambiente vor rund 150 geladenen Gästen verliehen.»

Barmanagerin Marie Gerber mit der Auszeichnung fürs Hotel Chedi. Bild: PD (Zürich, 15. September 2021)

Einer der Preise ging dabei nach Andermatt. Als «Best Hotel Bar 2021» wurde nämlich «The Bar and Lobby at the Chedi Andermatt» ausgezeichnet. Barmanagerin Marie Gerber biete im Fünf-Sterne-Haus zusammen mit ihrem 16-köpfigen Team Service und Drinks «auf Top-Niveau», heisst es in der Mitteilung. Gerber durfte die Auszeichnung an der Preisverleihung in Zürich selber entgegennehmen. (lur)