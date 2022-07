Andermatt Das «Chedi» wagt den Schritt ins Metaverse Das Luxushotel ist nun in der dreidimensionalen Welt angekommen.

Das «Chedi» ist nun auch online zu Hause. Bild: PD

Die Verantwortlichen des Hotels «Chedi» in Andermatt sind sich sicher: Das Metaverse ist das Internet der Zukunft. In dieser dreidimensionalen Welt werden in Zukunft «Milliarden von Menschen virtuell arbeiten, gamen, Kontakte pflegen und einkaufen», schreibt das Unternehmen in einer Medienmitteilung. In einem virtuellen Showroom präsentiert sich das Hotel nun mit digitalen Angeboten. Möglich macht es das Unternehmen Worldline mit den Möglichkeiten der Web-3.0-Technologie.

Ab sofort bis zum 19. August ist das «Chedi» somit als erstes Schweizer Hotel im Metaverse präsent. Es befindet sich im Metaverse-Showroom von Worldline als «Merchant of the Month». Besucherinnen und Besucher können direkt im Showroom drei exklusive Angebote buchen und über verschiedene Online-Payment-Kanäle bezahlen.

Doch auch in der realen Welt sei das «Chedi» fortschrittlich unterwegs. So können die Gäste laut Mitteilung seit dem vergangenen Jahr mit den Kryptowährungen Bitcoin und Etherum bezahlen. (zgc)