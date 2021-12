Andermatt Die «Alp-Hittä» am Nätschen erhält ein Qualitätslabel Das Bergrestaurant, das von Marcel Waser und Corinne Keiser geführt wird, gehört damit nun zur Gilde etablierter Gastronomen.

Corinne Keiser und Marcel Waser freuen sich über die Auszeichnung. Bild: PD

Die «Alp-Hittä» am Nätschen in Andermatt gehört neu zur Gilde etablierter Schweizer Gastronomen. Wie die «Alp-Hittä» in einer Mitteilung schreibt, tragen rund 300 Betriebe in der Schweiz dieses Qualitätslabel. Bei der Gilde handelt es sich um eine Fachvereinigung von ausgewiesenen Köchen. Um das Label zu erhalten, brauche es sorgfältig zubereitete, marktfrische Produkte im Rahmen einer kreativen Küche, eine aufmerksame Betreuung und das persönliche Engagement.

«Für uns ist es eine Auszeichnung und Wertschätzung, in den Kreis dieser ausgelesenen Gastronomen aufgenommen worden zu sein», freut sich Marcel Waser, der seit fünf Jahren gemeinsam mit seiner Partnerin Corinne Keiser das Bergrestaurant auf 1840 Metern über Meer führt. «Es ist uns auch als Gilde-Mitglied wichtig, dass die Leute wissen, dass wir so bleiben, wie wir sind», betont Marcel Waser in der Mitteilung. «Wir heben jetzt nicht auf Gourmetebene ab, sondern bleiben qualitative Gastronomie für Jung und Alt.» (pd/fpf)