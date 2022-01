Andermatt Die Altmeister der Neuen Volksmusik geben sich die Ehre In Andermatt gibt es erneut Neue Volksmusik zu hören. Diesmal sind die Hujässler im Gotthard-Saal im Hotel The Chedi zu Gast.

Die Hujässler sind die Altmeister der Neuen Volksmusik. Bild: Pit Buehler

Die vierte Runde der Konzertreihe «Andermatt Folk» wurde Ende November mit der Formation Eiger Mönch & UrSchwyz eröffnet. Die einheimische Geigerin Maria Gehrig – zugleich Initiantin der Konzertreihe – stand dabei selbst auf der Bühne. Gemeinsam mit ihren Bandkolleginnen Hanna Landolt (Violine), Kristina Brunner (Cello, Schwyzerörgeli) und Evelyn Brunner (Kontrabass) liess sie in Andermatt die Vielfalt des Streicherfolks erklingen.

Sie gelten als die Wegweiser für die Neue Volksmusik

Am Sonntag, 9. Januar, findet nun das zweite Konzert der Reihe statt. Gestaltet wird es von den Hujässlern, den Altmeistern aus der Zentralschweiz. Markus Flückiger am Schwyzerörgeli, der Klarinettist Dani Häusler, der Pianist Reto Kamer und Sepp Huber am Kontrabass werden landauf, landab als Wegweiser für die Neue Volksmusik gehandelt. Sie decken das Spektrum des traditionellen Stils in seiner ganzen Breite von «fätzig» über «lieblich» bis «konzertant» ab und erweitern dieses mit viel Lust auch mal mit Einflüssen sogar aus dem Heavy Metal oder dem Pop. «Wir spielen am Konzert quer durchs Hujässler-Repertoire der vergangenen 20 Jahre», verspricht Dani Häusler.

Die Konzertreihe «Andermatt Folk» ist seit Beginn im Hotel The Chedi in Andermatt zu Gast. Das Konzert im Gotthard-Saal beginnt um 17 Uhr. Der Anlass unterliegt der 2G-Regel inklusive Maskenpflicht. (MZ)