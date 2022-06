Andermatt Energiewende im Urserntal wird aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet Kritisches Hinterfragen des CO 2 -Ausstosses, Wasser- und Windenergie für 6000 Haushalte und Fahrdistanzen von E-Autos: Am Podiumsgespräch zum Thema Energiewende ging den Anwesenden der Diskussionsstoff nicht aus.

Die FDP Ursern organisierte zum Thema Energie und Energiewende einen Abend mit vier Referenten.

Elisabeth Rüegg (Präsidentin FDP Ursern, Mitte) begrüsste am Podiumsgespräch vier Referenten (von links): Ivo Schillig, Felix Tresch, Marco Calcagni und Alexander Walker. Bild: PD

Dr. Ivo Schillig des Alpinen Energieforschungscenters beeindruckte mit Zahlen und Fakten betreffend die Erderwärmung und vor allem das CO 2 -Problem, heisst es in der Mitteilung der FDP Ursern. Er machte mit Zahlen und Statistiken der Entwicklung in den letzten 100 und teils 1000 Jahren deutlich, dass Andermatt seine Energieprobleme ohne die Anstrengungen auf der ganzen Weltkugel nicht lösen könne. In 50 Jahren habe sich die Weltbevölkerung verdoppelt und die Steigerung halte unverändert an. Das belaste das Klimasystem. Speziell die Aussage, dass eigentlich der Wohlstand die Lösung des Problems sei, lässt skeptisch in die Zukunft schauen. «Warum der Wohlstand?», haben sich die Anwesenden gefragt. Die Antwort lautete: Die Geburtsraten seien in den ärmeren Regionen sehr hoch, was zu diesem enormen Bevölkerungswachstum führe.

Auch die Zahlen der Erwärmung in der Schweiz wurden durch einen Chart dargelegt. Das grösste Problem sei, dass das Wachstum der CO 2 -Ausstösse unausweichlich weitergehe. Erneuerbare Energien, die ein Teil der Lösung sein könnten, machen per 2020 weltweit nur 10 Prozent aus – Kohle, Erdöl und Erdgas jedoch 85 Prozent. Zum Nachdenken regte besonders folgender Satz an: Jeder schaut in sein Portemonnaie und überlegt sich seine persönlichen Ausgaben, beim CO 2 jedoch wird das eigene Verhalten fast nie analysiert und es ist überhaupt keine Sensibilität vorhanden.

Unterstützung für Massnahmen bei Neubauten

Über die lokalen Energiequellen referierte Felix Tresch, Geschäftsführer des EW Ursern (EWU). Die Zuhörenden erhielten einen Einblick in die Strategie und in die Ausbaupläne der Firma. Der Wind sei für die meisten Wintersportler ein grosser Störfaktor, für das EWU jedoch sei er im wahrsten Sinne des Wortes Gold wert. Mit den jetzigen Energiequellen von Wasser und Wind sowie den Ausbauplänen wird das EWU Energie für den Jahresbedarf von rund 6000 Haushalten produzieren können.

Alexander Walker, Vorsteher des Amtes für Energie des Kantons Uri, beleuchtete die verschiedenen Unterstützungsmöglichkeiten des Kantons für Massnahmen von Privatpersonen bei Neubauten und Sanierungen von Gebäuden. Ausserdem zeigte er den konkreten Weg auf, um Unterstützung seitens des Kantons zu erhalten.

Diskussionen über E-Autos

Die Entwicklung der strombetriebenen Autos wurde von Marco Calcagni, Besitzer der Gotthardgarage in Wassen, präsentiert. Für die E-Autos, die mittels eines Akkus angetrieben werden, besteht eine hohe Nachfrage. Sie bieten viele Vorteile, jedoch müsse auch eine solche Anschaffung gut analysiert werden. Es entstand eine rege Diskussion über Ladestationen, Batterieverbrauch und Fahrdistanzen der E-Autos. Speziell für das Urserntal müsse für die Wintermonate im Vergleich zum Unterland eine rund 25 bis 30 Prozent kürzere Reichweite eingerechnet werden. Dies könne durch eine «Aufheizung» der Batterie wiederum kompensiert werden.

Bei dem von der FDP offerierten Apéro diskutierten die Anwesenden danach eingehend. Einige nutzten die Gelegenheit, eine kurze Testfahrt mit einem E-Auto zu machen. (pd/cn)