Andermatt Erstes Schweizer Bergrestaurant mit 16 «Gault-Millau»-Punkten: Restaurant Gütsch ausgezeichnet Rechtzeitig zum Saisonstart erhält das Restaurant Gütsch by Markus Neff auf dem Andermatter Hausberg zwei zusätzliche «Gault-Millau»-Punkte.

«Der Beste der Berge»: Mit zwei zusätzlichen «Gault-Millau»-Punkten wird Markus Neff vom Restaurantführer gewürdigt. Bild: Valentin Luthiger

Mit der Gondelbahn Gütsch-Express lassen sich in Andermatt gleich zwei renommierte Restaurants erreichen: das The Japanese by The Chedi und das Restaurant Gütsch by Markus Neff. Seit dem 3. Juli locken diese Gourmet-Restaurants wieder mit exquisiten Speisen und einem unvergleichlichen Ausblick auf den Gotthard, den Oberalppass und das Urserntal.

Im «The Japanese» begeistert Sternekoch Dietmar Sawyere mit feinsten japanischen Gerichten. Markus Neff, Schweizer Koch des Jahres 2007, zaubert im «Gütsch» elegante, klare Kompositionen mit Respekt und Liebe zum lokalen Produkt für die Gäste auf den Tisch, heisst es in einer Mitteilung. Beide Restaurants wurden im Februar 2021 mit je einem Michelin Stern ausgezeichnet.

Das Restaurant Gütsch punktet auch mit der Aussicht. Bild: Valentin Luthiger

«Der Beste der Berge»

Mit zwei zusätzlichen «Gault-Millau»-Punkten würdigt «Gault-Millau» Markus Neff als «Der Beste der Berge». Das auf 2300 Meter gelegene Restaurant Gütsch by Markus Neff ist damit das am höchsten dekorierte Bergrestaurant in der Schweiz. (RIN)