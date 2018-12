Andermatt: Hans Regli kandidiert

als Gemeindepräsident Der ehemalige Talammann Hans Regli ist bereit, die Nachfolge von Yvonne Baumann als Gemeindepräsident von Andermatt anzutreten. Die Urnenwahl findet am 10. Februar statt. Jost Meyer bleibt Sozialvorsteher. Bruno Arnold

Im Mai ist Hans Regli als Urschner Talammann zurückgetreten, nun will er Gemeindepräsident von Andermatt werden. (Bild: Urs Hanhart (Hospental, 27. Mai 2018))

Der 69-jährige Hans Regli stellt sich zur Wahl als Gemeindepräsident von Andermatt. Er bestätigte dies am Freitag, 21. Dezember, auf Anfrage unserer Zeitung. «Was in den vergangenen Wochen in Andermatt geschehen ist, hat dem Image unserer Gemeinde sicher geschadet», sagt Regli. «Nach den turbulenten Wochen müssen wir jetzt gemeinsam dafür sorgen, dass wieder Ruhe einkehrt», so Regli.

Querelen um das Gemeindepräsidium

Mit den «turbulenten Wochen» spricht Regli die Geschehnisse rund um die Wahl des Gemeindepräsidiums an. Anfang Oktober hatte der Gemeinderat bekannt gegeben, dass Yvonne Baumann an der Urnenwahl vom 25. November nicht mehr als Gemeindepräsidentin kandidieren werde. An der Offenen Dorfgemeinde vom 25. Oktober kommunizierte sie zudem persönlich, dass sie eine allfällige Wahl nicht annehmen werde.

Sozialvorsteher Jost Meyer wurde in der Folge an der Dorfgemeinde zuhanden der Urnenwahl als Nachfolger vorgeschlagen. Ein «Komitee besorgter Bürger» forderte die Andermatter aber mit einem Flugblatt auf, Baumann als Gemeindepräsidentin wiederzuwählen. Mit Erfolg: Die Andermatter schenkten am 25. November Yvonne Baumann das Vertrauen. Sie verzichtete aber in der Folge darauf, die Wahl anzunehmen.

Mithelfen, die Situation zu entschärfen

«Ich habe mir bereits nach der Gemeindeversammlung vom 25. Oktober meine Gedanken gemacht», sagte Regli am Freitag, 21. Dezember. Damals habe man die Unstimmigkeiten innerhalb des Gemeinderats und das gestörte Vertrauensverhältnis der Mitglieder der Exekutive untereinander unmissverständlich spüren können.

«Als Einwohner trägt man auch Verantwortung für das Wohl der Gemeinde», erklärt Regli. Er habe sich deshalb nach dem Verzicht von Yvonne Baumann mit einem der vier verbleibenden Gemeinderäte unterhalten. «Keiner der Wiedergewählten war bereit, sich als Präsident zur Verfügung zu stellen», sagt Regli. Deshalb habe er sich – die Wahl durch die Andermatter natürlich vorausgesetzt – bereit erklärt, das Präsidium zu übernehmen.

«Ich bin nicht ämtlisüchtig», betont Regli. «Ich glaube aber, dass ich dank meiner Erfahrung mithelfen kann, die Situation zu entschärfen.» Wichtig sei jetzt, eine klare Aufgabenteilung vorzunehmen und zu versuchen, das Vertrauen in die Behörden wieder zu stärken. Es gehe aber auch darum, die verbleibenden Gemeinderäte zu unterstützen und ihnen die notwendige Wertschätzung für die geleistete Arbeit entgegen zu bringen.

Sehr erfreut über die Bereitschaft

Hans Regli war 22 Jahre lang Mitglied des Korporationsrats Ursern und von 2014 bis 2018 Talammann. Er kennt damit Land und Leute des Urserntals bestens. Gemeindevizepräsident Peter Baumann zeigte sich denn auf Anfrage auch «sehr erfreut» über die Bereitschaft von Hans Regli. «Dank seiner grossen politischen Erfahrung, aber auch dank seiner ruhigen, sachlichen und verlässlichen Art wird er es sicher verstehen, die Wogen zu glätten und dafür zu sorgen, dass sich der Gemeinderat wieder seinen wichtigen operativen und strategischen Aufgaben im Interesse der Einwohner widmen kann.»

Die verbleibenden vier Mitglieder des Gemeinderats hätten die Situation intern besprochen und würden die Kandidatur von Hans Regli unterstützten. Fest steht auch, dass sich Jost Meyer, der ein Weitermachen im Gemeinderat nach seiner Nichtwahl als Gemeindepräsident überdenken wollte, entschieden hat, weiterhin als Sozialvorsteher tätig sein.