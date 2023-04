Andermatt Höhere Preise und kein Urner Rabatt mehr: Skigebiet Andermatt setzt neu auf den Vorverkauf Die Preise der Jahresabos für die kommende Sommer- und Wintersaison in Andermatt-Sedrun-Disentis sind gestiegen. Das Skigebiet setzt mit einem höheren Rabatt auf den Vorverkauf und will mit mehr Vorteilen locken.

Das Skigebiet Andermatt-Sedrun-Disentis erhöht ab kommender Saison die Preise für Jahresabos. Bild: Marcel Baumann/PD

Die aktuelle Skisaison in Andermatt-Sedrun-Disentis ist zu Ende. Damit hat am 3. April der Vorverkauf für die Jahresabos der Sommer- und Wintersaison 2023/2024 gestartet, der bis am 2. Juli läuft. Erstmals seit 4 Jahren werden die Preise der Jahresabos bis zu 12 Prozent erhöht. Das heisst, dass zum Beispiel eine erwachsene Person aus Uri neu ohne Anspruch auf Rabatte im Vorverkauf 873 Franken bezahlt, also 133 Franken mehr als davor – oder nach dem 2. Juli 1119 Franken anstatt 849 Franken.

Grund dafür sind die Teuerungen, darunter die stark gestiegenen Energiepreise, wie Pascal Schär, Leiter der Andermatt-Sedrun-Disentis Marketing AG, auf Anfrage sagt. «Viele andere Bergbahnen haben bereits diese Saison die Preise erhöht.» Andermatt-Sedrun-Disentis habe abgewartet, wie es sich entwickle, und ziehe jetzt, ein Jahr später, nach. Und: «Wir haben uns gleichzeitig entschieden, die ganze Produktpalette zu verschlanken.» Die Preiserhöhung habe weder etwas mit dem Ausbau der inkludierten Leistungen noch mit den Änderungen des Vorverkaufs- und Einheimischen-Rabatts zu tun. Auch das Halbpreisabo, dessen Preis bei 69 Franken für Erwachsene und 35 Franken für Kinder gleich bleibt, habe keinen Einfluss auf die Preise der Jahresabos. «Das ist ein ganz anderes Produkt und sehr beliebt.» Wer ein Halbpreisabo besitzt, bezahlt für einen 1-Tages-Pass knapp die Hälfte.

Ein weiteres Beispiel zum Vergleich Ein Jahresabo für eine Urner Familie, wohnhaft ausserhalb des Urserntals (zwei Erwachsene, ein Kind unter 16 Jahren und ein Kind älter als 16 Jahre) Saison 2023/2024

- Preis im Vorverkauf: 2181 Franken

- Regulärer Preis: 2797 Franken

- Ersparnis: 616 Franken Saison 2022/2023

- Preis im Vorverkauf, Einheimisch: 1851 Franken

- Regulärer Preis, Einheimisch: 2124 Franken

- Ersparnis: 273 Franken Saison 2021/2022

- Preis im Vorverkauf, Einheimisch: 2135 Franken

- Regulärer Preis, Einheimisch: 2408 Franken

- Ersparnis: 273 Franken

Fokus beim Vorverkauf

Es gibt aber noch eine weitere Änderung neben der Preiserhöhung. Denn vorher konnten Einwohnerinnen und Einwohner der Kantone Uri, Tessin, Graubünden und der Region Goms beim Vorverkauf von einem zusätzlichen Rabatt von 5 Prozent profitieren. Das fällt neu weg, aber Schär erklärt: «Der Rabatt im Vorverkauf liegt neu bei 22 Prozent und gilt für alle.» Was allerdings da und dort noch mehr zu reden gibt: Der Einheimischen-Rabatt in Uri gilt nur noch für die Bevölkerung aus Andermatt, Hospental und Realp.

«Urnerinnen und Urner ausserhalb des Urserntals sind nicht schlechter gestellt», hält Pascal Schär fest. Doch nur während des Vorverkaufs, wie sich herausstellt. Weil laut Schär jeweils über 80 Prozent der verkauften Abos im Vorverkauf gelöst wurden, setze man voll auf diese Vorverkaufsphase.

Trotzdem erhalten Einheimische sowie Bürgerinnen und Bürger aus dem Urserntal wie auch aus Disentis und Tujetsch auch danach noch einen Einheimischen-Rabatt von 50 Prozent. Und wer eine Ferienwohnung ebenfalls in diesen Regionen besitzt, profitiert bei den regulären Preisen von 15 Prozent Rabatt. Das bezieht sich laut Schär auf Verträge, die zwischen den Gemeinden und Korporationen der entsprechenden Orte bestehen. Diese hätte es auch davor schon gegeben. «Solche Verträge gibt es in allen Skigebieten mit den unmittelbar anliegenden Gemeinden.»

Vorteile werden ausgebaut

Ein Beispiel, bei dem vergleichbare Bergbahnen der ganzen Kantonsbevölkerung solche Vergünstigungen ermögliche, kenne er nicht. «Wir haben attraktive Preise und das Familienangebot ist im Vergleich zur Konkurrenz sehr günstig.» Schär ergänzt, dass die inkludierten Angebote und der Mehrwert ständig ausgebaut würden, unabhängig der Preisveränderungen. So werden mehr Events für Kundinnen und Kunden mit einem Jahresabo angeboten. «Das wird von unseren Gästen sehr geschätzt.» Dieser Ausbau von Leistungen ist aber laut Schär nicht der Grund für die Erhöhung der Preise, was aus der Medienmitteilung der Andermatt Sedrun Disentis Marketing AG vom 3. April falsch verstanden werden kann.

Schär kann verstehen, dass die Änderungen bei den Urnerinnen und Urnern Emotionen hervorrufen – vor allem weil ein bisheriges Angebot gestrichen werde. «Wir sehen ohne den Einheimischen-Rabatt während der Vorverkaufsphase aber keine Benachteiligung für Urnerinnen und Urner.» Es hätte weniger Reklamationen gegeben als erwartet. Andererseits rechne man bei Veränderungen immer mit Reaktionen. «Wir sind offen für Feedback und wir kommunizieren mit unseren Kundinnen und Kunden.» So werden alle noch direkt von der Andermatt Sedrun Disentis Marketing AG wegen der Preiserhöhungen angeschrieben.

Ob vielleicht auch das Preismodell «Dynamic Pricing» wieder eingeführt wird, bleibt offen. Das Angebot mit flexiblen Preisen hat das Skigebiet Andermatt-Sedrun-Disentis vor einigen Jahren ausprobiert. «Es ist bei uns immer wieder ein Thema», so Schär. Doch mehr könne er dazu momentan nicht sagen.