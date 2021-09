Andermatt Impfaktion ohne Voranmeldung findet nach Erfolg auch in Andermatt statt Die bereits durchgeführten Impfaktionen ohne Voranmeldung in Urner Gemeinden entpuppten sich als voller Erfolg. Aus diesem Grund geht nun eine weitere in Andermatt über die Bühne.

Die Impfaktionen ohne Voranmeldung in den Urner Gemeinden sind ein Erfolg. So liessen sich an der Impfaktion vom 3. und 4. September in Erstfeld 159 Personen impfen, wie der Urner Sonderstab Covid-19 in einer Mitteilung schreibt. Das Kantonsspital Uri und der Sonderstab bieten diese Woche deshalb die Möglichkeit von Impfungen ohne vorgängige Anmeldung erneut in Andermatt an. Diese finden am Freitag, 10. September, von 14 bis 19.30 Uhr sowie am Samstag, 11. September, von 12 bis 16 Uhr in der 3. Etage des Senioren- und Gesundheitszentrums Ursern statt.

An diesem zentralen Standort erhalten Impfwillige ab 12 Jahren spontan die Erstimpfung. Es braucht dazu einzig die Identitätskarte und die Krankenkassenkarte, wie es in einer Mitteilung weiter heisst.

Wieder mehr Fälle in Uri

In den letzten Tagen sind die Fallzahlen im Kanton Uri erneut angestiegen. Derzeit sind im Kanton Uri 96 aktive Corona-Infektionen bekannt. 116 Kontaktpersonen sind in Quarantäne. Vier Personen sind hospitalisiert, schreibt der Urner Sonderstab.

Die Impfung schütze gegen schwere Verläufe der Corona-Infektion. Wer seine Impfung planen will, kann sich telefonisch im Kantonsspital unter 041 875 50 70 melden und den Termin für die Erstimpfung vereinbaren. Auch steht das Online-Impfportal www.ur.ch/impfen allen Urnerinnen und Urnern zur Anmeldung offen. (pd/RIN)