Ladendiebe von Andermatt bis Buochs verfolgt

Am Dienstagabend kam es zu einem Diebstahl in einem Urschner Sportgeschäft. Die Urner Polizei verfolgte die mutmasslichen Täter auf der A2, die schliesslich mit Hilfe der Nidwaldner Kantonspolizei in Buochs gestoppt werden konnten.