Andermatt Ländlerabende angesagt: Ab Mitte Juli wird's wieder urchig in den Andermatter Beizen Über die Sommermonate sorgen an fünf Mittwochabenden jeweils Urner und Innerschweizer Formationen für viel Volksmusik in den Andermatter Restaurants.

Virtuose und urchige Ländlermusik darf ab dem 14. Juli in Andermatt erwartet werden. Bild: PD

Vor drei Jahren hat die Kulturkommission Andermatt die Ländlerabende ins Leben gerufen. Ihr Ziel war es, Einheimischen und Gästen an einzelnen Abenden während der Sommermonate einen gemütlichen Abend mit traditioneller Schweizer Volksmusik zu bieten. Was vorerst als Versuch gedacht war, erfreute sich mittlerweile grosser Beliebtheit.

Nachdem im vergangenen Jahr die Ländlerabende – zwar unter Coronabedingungen – aber trotzdem erfolgreich durchgeführt werden konnten, hat sich die Kulturkommission nach Rücksprache mit den Wirtinnen und Wirten auch dieses Jahr für eine Durchführung entschieden. Sie hofft, dass die Abende auch mit weniger Publikum und unter Einhaltung der aktuellen Vorschriften wieder ein Erfolg werden. Damit die Lokale nicht überfüllt werden, müssen sich die Gäste telefonisch bei den einzelnen Restaurants anmelden.

Den Anfang macht das Quartett Hölzix

Auch in diesem Sommer wird an fünf Mittwochabenden jeweils eine Formation aus dem Kanton Uri oder der Innerschweiz in einem Andermatter Restaurant von 19 Uhr bis 22 Uhr aufspielen.

Den Anfang macht am 14. Juli im Gasthaus Skiklub das Innerschweizer Quartett Hölzix. Dieses spielt mit Klarinette, zwei Handorgeln und Kontrabass vor allem Stücke von Altmeistern. Doch auch Stücke von jüngeren Komponisten finden Platz im Repertoire von Hölzix.

Am 28. Juli spielt im Hotel Crown das Handorgelduo Dani und Thedy Christen. Die Familienformation aus Nidwalden ist bekannt für sauber gespielte Handorgelmusik.



Am 11. August wird im Gasthaus Tell das Handorgelduo Angi Gisler-Michi Müller zu hören sein. Von ihnen ist gefällige Handorgelduo-Musik zu erwarten. Weiter geht es am 25. August im Gasthaus Ochsen mit der Ad-hoc-Formation Fränggi Gehrig-Reto Grab. Von ihnen wird man virtuose und urchige Ländlermusik verschiedener Komponisten zu hören bekommen. Den letzten Ländlerabend wird im Gasthaus Sternen am 1. September die einheimische Hüüsmüsig Gehrig bestreiten. Sie wird Kostproben aus ihrem breiten Repertoire von traditionell-urchiger bis konzertanter Volksmusik zum Besten geben. Die Kulturkommission und die Wirtsleute freuen sich auf fünf gemütliche Abende mit guter Volksmusik. (RIN)