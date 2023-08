Andermatt Nach über acht Jahren: Jean-Yves Blatt verlässt das «The Chedi Andermatt» Jean-Yves Blatt habe sich entschieden, nach über acht Jahren als General Manager das Hotel The Chedi Andermatt zu verlassen, wie Andermatt Swiss Alps schreibt. Nun wird eine Nachfolge gesucht.

Jean-Yves Blatt verlässt das «The Chedi Andermatt» Ende September. Bild: zvg/Chris Garside

Nach achteinhalb Jahren ist Schluss: General Manager Jean-Yves Blatt verlässt das Hotel The Chedi Andermatt Ende September. Das teilt die Andermatt Swiss Alps (ASA) AG mit. Mit seinem Verständnis für Service und Gästebedürfnisse sowie seinem Gespür für Trends sei es dem 58-Jährigen gelungen, das Hotel The Chedi Andermatt «als eines der erfolgreichsten Schweizer Hotels mit internationaler Strahlkraft zu etablieren und dabei Luxus neu zu definieren», heisst es in der Mitteilung.

Mit dem «The Chedi Andermatt» sei Jean-Yves Blatt «in neue Sphären» vorgestossen und habe zahlreiche Auszeichnungen gewonnen. Die ASA erinnert in der Mitteilung unter anderem an die Auszeichnung «Hotel des Jahres 2017» von Gault&Millau, an mehrere Male «Bestes Winterhotel der Schweiz» der Sonntagszeitung und «Bestmögliche Bewertung mit 5*» des Forbes Travel Guide, nebst vielen anderen Awards.

«Hotelier des Jahres» möchte Neues beginnen

Jean-Yves Blatt habe mit dem «The Chedi Andermatt» das Herzstück der ASA als «spektakuläres Alpen-Hideaway» positioniert, schreibt das Unternehmen weiter. Die Sonntagszeitung habe dies 2020 gewürdigt und ihn als «Hotelier des Jahres ausgezeichnet».

Der Westschweizer ist seit 1. März 2015 General Manager des Hotel The Chedi Andermatt und Mitglied des Vorstandes der Swiss Deluxe Hotels. «Nun bin ich in einem Alter, in dem ich nochmals etwas Neues in Angriff nehmen möchte», wird Jean-Yves Blatt in der Mitteilung zitiert.

Jean-Yves Blatt im Hotel The Chedi Andermatt. Bild: zvg

Das Hotel The Chedi Andermatt feiert heuer das zehnjährige Bestehen. Die Suche nach einer Nachfolge sei bereits gestartet worden, wie die ASA schreibt. (eca)