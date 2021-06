Andermatt Regierung bekräftigt Unterstützung des Tourismusprojekts SP-Landrat Urs Kieliger hinterfragt, weshalb Andermatt bis 2040 von der Lex Koller befreit wird. Die Urner Regierung begründet dies mit der volkswirtschaftlichen Bedeutung. Kieliger ist jedoch nicht mit allem einverstanden.

10 Jahre mehr stehen zur Verfügung, um das Tourismusprojekt Andermatt zu realisieren. Im Februar hat der Bundesrat die Ausnahmeregelung der «Lex Koller» bis 2040 verlängert. Diese schränkt den Erwerb von Ferienimmobilien für ausländische Käufer ein. In einer kleinen Anfrage blickte Landrat Urs Kieliger (SP, Erstfeld) kritisch auf diesen Entscheid. In ihrer Antwort stellt die Urner Regierung nun klar, dass das entsprechende Gesuch von der Orascom Development Holding AG sowie der Andermatt Swiss Alps AG gestellt worden war. Der Bundesrat habe vor dem Entscheid die Kantonsregierung angehört.

Das Dorf Andermatt mit dem Hotel Chedi im Vordergrund. Bild: Boris Bürgisser

«Beim touristischen Grossprojekt in Andermatt wurden bisher Investitionen von rund 1,2 Milliarden Franken getätigt», ruft die Regierung in Erinnerung. Das Projekt habe für Aufschwung gesorgt. Über 1000 Arbeitsplätze habe Andermatt Swiss Alps geschaffen, die Einwohnerzahl sei gestiegen, und heute sei Andermatt der grösste Nettozahler in den innerkantonalen Finanz- und Lastenausgleich. Die grosse volkswirtschaftliche Bedeutung des Tourismusresorts und das Interesse an dessen vollständiger Fertigstellung hätten die Regierung zur Unterstützung des Gesuchs bewogen. Dieses sei nun gestellt worden, weil sich schon jetzt abgezeichnet habe, dass sich das Projekt nicht bis 2030 realisieren lasse.

Geringer Anteil Erstwohnungen

Nicht bestreiten kann die Regierung, dass Andermatt heute vor allem aus Zweitwohnungen besteht. Gemäss Auskunft der Gemeinde Andermatt liegt der Erstwohnungsanteil in Andermatt bei 42 Prozent und in den Apartmenthäusern des Feriendorfs Reuss bei 22 Prozent. Urs Kieliger macht sich vor allem Sorgen, ob für die einheimische Bevölkerung noch genügend Wohnraum zur Verfügung stehe. Die Regierung gibt jedoch Entwarnung. In Andermatt stünden zurzeit gut 35'000 Quadratmeter unbebaute Bauzonen zur Verfügung, die sich für Wohnnutzungen eigneten. «Durch Ersatzneubauten, Verdichtungen und weitere Massnahmen innerhalb der bereits bebauten Gebiete werden in den kommenden Jahren weitere Nutzungsmöglichkeiten für die nichttouristischen Bedürfnisse vor Ort geschaffen», so die Regierung.

Ausserdem habe die Gemeinde das Problem erkannt. «Sie hat dazu verschiedene Massnahmen für eine aktive Wohnungspolitik zur Förderung des bezahlbaren Wohnens festgelegt.» Darüber hinaus wurden im Rahmen der vom Bundesrat am 31. Januar 2007 genehmigten Richtplananpassung Urserntal neben der Festsetzung des Standorts des Tourismusresorts zusätzlich Flächen für die langfristige Siedlungsentwicklung von Andermatt ausgeschieden. Die Gemeinde verfügt damit über ein Potenzial für eine künftige weitere, ausschliesslich nicht-touristische Siedlungsentwicklung. Im Rahmen der kommunalen Nutzungsplanung verbleibt der Gemeinde eine Vielzahl an raumplanerischen Instrumenten für eine aktive Wohnungspolitik zur Förderung des einheimischen Wohnens.

Ein Klumpenrisiko?

Schliesslich sprach Kieliger über ein mögliches Klumpenrisiko, das sich durch die Abhängigkeit von einem Investor ergebe. «Beim touristischen Grossprojekt in Andermatt ist das Risiko auf verschiedenen Schultern verteilt», so die Regierung. Beteiligt seien auch Co-Investoren, die einzelnen Stockwerkeigentümerinnen und -eigentümer der Wohnungen in den Apartmenthäusern. «Von einem Klumpenrisiko kann deshalb keine Rede sein.»

Das sieht Urs Kieliger anders. Zwischen den Zeilen suggeriere die Regierung, dass eine «Nichtfertigstellung des Resorts ein Problem für den Kanton darstellen würde», schreibt Kieliger in einer Stellungnahme. Man müsse also auch künftig auf die Anliegen des Investors eingehen. «Ganz böse Zungen sagen, dass Sawiris und Co. unsere Regierung in der Hand haben.» Allgemein findet der Landrat, dass die Antworten «sehr knapp, oberflächlich und allgemein gehalten» seien. Man müsse sich fragen, ob nach dieser Fristverlängerung noch weitere folgen würden.

Was effektiv für bezahlbaren Wohnraum für die einheimische Bevölkerung getan werde, sei nicht ersichtlich. Kanton und Gemeinden müssten aktiv eingreifen, selber Boden kaufen und dann im Baurecht zu bezahlbaren Konditionen an Einheimische abgeben, so sein Vorschlag. Denn die Immobilienpreise hätten in den vergangenen Jahren überdurchschnittlich zugenommen. «Für wohlhabende Familien kein Problem, für Einheimische und junge Familien wohl aber ein grosses Hindernis, um sich in Andermatt niederzulassen», so sein Fazit. Mit der Antwort der Regierung sei er deshalb nur teilweise zufrieden.