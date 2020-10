Autofahrer verursacht Selbstunfall in Andermatt – Verdacht auf Alkoholkonsum Am Donnerstagabend ist es bei Obergadmen zu einem Selbstunfall gekommen. Ein Autofahrer verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit der Leitplanke. Verletzt wurde niemand.

Beim Unfall entstand ein Sachschaden in der Höhe von rund 20'000 Franken. Bild: Kantonspolizei Uri

(pw) Am Donnerstagabend kurz nach 18.45 Uhr, fuhr der Lenker eines Personenwagens mit deutschen Kontrollschildern vom Oberalppass herkommend talwärts. Wie die Kantonspolizei Uri in einer Medienmitteilung schreibt, verlor er in einer Linkskurve im Bereich Obergadmen die Beherrschung über sein Fahrzeug und kollidierte in der Folge mit der rechtsseitigen Leitplanke. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beträgt rund 20'000 Franken.

Wegen des Verdachts auf Alkoholkonsum wurde eine Blut- und Urinprobe durch die Staatsanwaltschaft Uri angeordnet.