Andermatt Swiss Alps Golfplatz erhält von Schweiz Tourismus die höchste Auszeichnung in Sachen Nachhaltigkeit Im Rahmen des Nachhaltigkeitsprogramms «Swisstainable» hat Schweiz Tourismus Andermatt Swiss Alps höher eingestuft, der Golfplatz sei sogar «leading», das heisst führend in Nachhaltigkeitsfragen.

Der Realper Golfplatz der Andermatt Swiss Alps wurde von Schweiz Tourismus mit einem Nachhaltigkeitszertifikat ausgewiesen. Bild: PD

Das Nachhaltigkeitsprogramm «Swisstainable» von Schweiz Tourismus soll Orientierung für Feriengäste in der Schweiz schaffen. Anhand eines Kriterienrasters werden Tourismus-Angebote inventarisiert und mit einem dreistufigen Signet ausgezeichnet.

Betriebe auf Level III verfügen über einen umfassenden, anerkannten Nachhaltigkeitsnachweis, der alle Dimensionen der Nachhaltigkeit (Gesellschaft, Wirtschaft oder Umwelt) abdeckt und regelmässig extern überprüft wird. Diesem Level gehört neu auch der Andermatt Swiss Alps Golf Course zu. Das schreibt Andermatt Swiss Alps in einer Mitteilung.

Betriebe auf Level II bekennen sich zu einer nachhaltigen Unternehmensführung und einer fortlaufenden Weiterentwicklung in Sachen Nachhaltigkeit. Zudem verfügen sie über einen anerkannten Nachweis in mindestens einer Nachhaltigkeitsdimension. Die Andermatt Swiss Alps Gruppe erreichte neu dieses Level.

Golf Platz hat bereits Zertifizierung eines anderen Anbieters

Bereits mehrfach ausgezeichnet wurde der Andermatt Swiss Alps Golf Course. Er sei ökologisch angelegt, werde umweltfreundlich betrieben und biete Raum für Flora und Fauna, schreibt Andermatt Swiss Alps in der Mitteilung. Dafür erhielt er die GEO-Zertifizierung – eine weltweit anerkannte Auszeichnung der Golf Environmental Organization.

Die Greens und Abschläge werden über eine Schicht von Filterkies und eingebaute Drainagerohre entwässert, Teiche dienen der Regulierung des Wasserhaushalts auf dem Platz. So entstehen auch bei anhaltender Trockenheit oder Hochwasser keine grösseren Schäden. Pflanzenschutzmittel werden sehr zurückhaltend eingesetzt, gedüngt wird nur rund ein Viertel des Geländes und entlang von Gewässern gilt ein Dünge- und Pestizidverbot. Dies fördert wiederum die Biodiversität auf der Anlage. Die Anzahl an Libellenarten hat zugenommen, gefährdete Vogelarten, vor allem Bodenbrüter, fanden in den extensiv genutzten Wiesen um den Golfplatz ein neues Zuhause und immer mehr Zugvögel machen Halt in Andermatt. (jb)