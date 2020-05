Andermatt Swiss Alps startet neue Sommerkampagne Unter dem Motto «Uela» wird die neue Sommerkampagne in Andermatt lanciert. Gäste sollen es bekannten Andermattern gleichtun und ihre Lieblingsplätze präsentieren.

So sieht eines der neuen Kampagnen-Bilder aus. Bild: PD

(RIN) «Mit ‹Uela› grüsst man sich im Dorf Andermatt und ‹Uela› ist auch das Motto der Sommerkampagne für Ferien in Andermatt», begründet Andermatt Swiss Alps den Namen der neuen Kampagne in einer Mitteilung. Sie entstand in Zusammenarbeit mit der Agentur Kraftkom. Mit einem Wettbewerb werden die Gäste motiviert, Lieblingsplätze in und um Andermatt zu finden und auf den Social-Media-Kanälen zu teilen. Als Inspiration dienen zehn kurze Videoclips von Andermatterinnen und Andermattern, darunter auch Bernhard Russi und Aline Danioth, die ihren persönlichen Lieblingsplatz preisgeben.