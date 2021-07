Andermatt Urner Band eröffnet Konzertreigen – 160 Musikfans kommen zur Premiere Der Konzertauftakt in Andermatt ist gelungen. Die Band Daens sorgte für einen erfolgreichen Start. Auf der Piazza Gottardo sind vier weitere Konzerte geplant.

Die Band Daens hat die neue Konzertreihe auf der Piazza Gottardo eröffnet. 160 Personen liessen sich die Livemusik nicht entgehen. Bild: Valentin Luthiger (Andermatt, 17. Juli 2021)

Poppig, funkig und balladesk: Die Band Daens sorgte für einen gelungenen Auftakt der neuen Konzertreihe. Mit den «Piazza Saturdays» trifft der gemütliche Samstagabend-Treff auf der Piazza Gottardo auf das lokale, junge Musikfestival «Andermatt Live». Das Konzert zur Premiere stiess auf gute Reaktionen. Rund 160 Zuschauer kamen trotz regnerischem Wetter auf die Piazza Gottardo, um Musik zu hören und mitzutanzen.

Nach der Premiere am vergangenen Samstag wird es an vier weiteren Wochenenden Konzerte geben. Bild: Valentin Luthiger (Andermatt, 17. Juli 2021)

Die neue Konzertreihe in Andermatt wird an vier weiteren Samstagen Schweizer Künstlerinnen und Künstler auf der Piazza Gottardo präsentieren:

Am Samstag, 24. Juli, tritt die Band Deer Park Avenue auf. Das talentierte Schwesternpaar mit Wurzeln im Glarus und in den USA hätte bereits im Jahr 2020 das Debüt beim Festival «Andermatt Live» sollen. Jetzt freuen sich Veranstalter und Publikum umso mehr auf ihren bevorstehenden Auftritt in der Duo-Formation.

Der Schweizer Singer-Songwriter Andryy ist am 7. August live zu erleben. Er präsentiert in Andermatt mit seiner Band seine Mundart-Songs. Andryy, der bürgerlich Andri Jucken heisst, macht seit Jahren Musik. Unter dem Pseudonym Allen Finch veröffentlichte er 2016 sein Débutalbum. Damals sang er noch in englischer Sprache. Jetzt macht der Winterthurer das auf Schweizerdeutsch, ist aber weiterhin inspiriert von US-amerikanischem Songwriting.

Jack Zhoul, Newcomer in der Schweizer Poplandschaft, ist am 14. August live zu hören. Seit seinem Auftritt am «Andermatt Live»-Festival 2018 hat er sich musikalisch weiterentwickelt und wird mit seinen neuen Songs das Publikum auf der Piazza Gottardo zum Tanzen bringen.

Mit ihren Popsongs wird am 21. August Lisa Oribasi viel Farbe und Freude nach Andermatt bringen. Die Sängerin mit einer starken weiblichen Stimme wird bei ihrem Auftritt im Trio Musik machen.

Das Publikum kann nach dem Auftakt an vier weiteren Samstagen Livekonzerte geniessen. Bild: Valentin Luthiger (Andermatt, 17. Juli 2021)

Das Festival «Andermatt Live» musste zweimal hintereinander abgesagt werden. «Jetzt wagen wir uns mit dem Ziel, Musikkultur nach Andermatt zu bringen, mit diesen Konzerten zum ersten Mal in eine neue Saison», so Shane Lutomirski, Medienverantwortliche des Festivals. «Mit der Sommer-Konzertreihe im Freien wollen wir an den ‹Piazza Saturdays› ein Statement für die Bedeutung von Kultur machen und Livemusik-Erlebnisse auf einem positiven Weg zurück ins Bergdorf Andermatt bringen.» Der Eintritt zu den Konzerten ist frei. «Die Musik kann man zusammen mit kulinarischen Köstlichkeiten geniessen», wirbt Shane Lutomirski in eigener Sache.