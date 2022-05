Andermatt Verkehr wird zu Herausforderung Das Zentralschweizer Jodlerfest rückt näher. Die Bevölkerung liess sich kürzlich über das Verkehrskonzept orientieren.

40’000 Besucherinnen und Besucher werden am Fronleichnamswochenende vom 17. bis 19. Juni 2022 in Andermatt erwartet. Für die Bevölkerung des Urschner Dorfs und der Umgebung bedeutet das zwar, dass eines der grössten Volksfeste der Zentralschweiz vor der eigenen Haustüre steigt. Sie muss aber auch mit gewissen Einschränkungen rechnen. Für das OK des Jodlerfests war es deshalb wichtig, die Einheimischen aus erster Hand über das Sicherheits- und Verkehrskonzept zu orientieren, rund 90 Personen folgten dieser Einladung kürzlich, wie es in einer Medienmitteilung heisst.

Aufbau startet am 6. Juni

Dass das Fest schon eine Woche vor den eigentlichen Wettvorträgen seinen Anfang nimmt, wurde an der Präsentation durch die einzelnen OK-Mitglieder deutlich. So wird mit dem Aufbau der ersten Installationsarbeiten bereits am 6. und 7. Juni gestartet. Schon am 8. Juni wird eine Notstrasse zwischen der Gemsstock- und der Gotthardstrasse gebaut – sie steht für Anwohnerinnen und Anwohner der Bahnhofstrasse, der Bodenstrasse, des Bäzweg, der Gemsstockstrasse und allen anderen betroffenen Strassen für Notfälle zur Verfügung.

Das Jodlerfest erfordert ein spezielles Verkehrskonzept. PD

Ab dem 17. bis 19. Juni brauchen alle Betroffenen in diesen Quartieren eine Zufahrtsberechtigung, um ab der Einfahrt Umfahrungsstrasse beim Tristelboden via Gotthardstrasse zu ihren Unterkünften oder Wohnungen gelangen zu können. In den darauffolgenden Tagen werden diverse Zelte, Bars und Marktstände aufgebaut – es werden während des Fests 13 Zelte, 11 Imbissstände und 2 Bars betrieben.

Dorfkern wird gesperrt

Dann beginnt das Jodlerfest und damit auch die erste Strassensperrung. Ab Freitag um 12 Uhr sind sämtliche Strassen im Dorfkern ab dem Kreisel Oberalpstrasse bis zum Gasthaus Skiklub gesperrt, und zwar bis und mit Sonntag um 20 Uhr. Das Einkaufen in der Kernzone von Andermatt wird während des Fests nur zu Fuss möglich sein. Eine Totalsperrung gibt es ausserdem am Umzug vom Sonntagnachmittag: Ab der Kreuzung Umfahrungsstrasse vorbei an der Talstation der Gemsstockbahn durchs Dorf bis zur Militärkaserne gibt es von 14 bis 16 Uhr kein Durchkommen mit einem Fahrzeug.

Passstrasse will man fürs Parkieren nutzen

Die Gotthardstrasse ab dem Bahnübergang der MGB bis zum Kreisel Oberalpstrasse ist ebenfalls eingeschränkt: Da die Fahrbahnbreite aus Sicherheitsgründen reduziert wird, kann der Verkehr nur wechselseitig fahren. Die Anwohnerinnen und Anwohner werden gebeten, den Verkehrsdiensten Folge zu leisten. Eine Zufahrt ab dem Kreisel Umfahrungsstrasse Richtung Oberalppass ist nur mit einer Zufahrtsberechtigung möglich, also etwa für Anwohnerinnen und Anwohner. Dies hat einen einfachen Grund: Man möchte die gesamte Oberalpstrasse fürs Parkieren nutzen. Soll heissen: Die Oberalp-Passstrasse wäre von Freitag bis Sonntag ab Wilerkehr und bis zur Passhöhe komplett gesperrt. Bei den zuständigen Behörden wurde hierzu ein Gesuch eingereicht, wie am Informationsabend erklärt wurde. Die Bewilligung sei zwar noch ausstehend, es gebe aber positive Signale.

Am Infoabend wurde klar versichert, dass das während all der Sperrungen das Durchkommen für die Blaulichtorganisationen jederzeit gewährleistet ist. Auch die Zulieferer erhalten spezielle Zeitfenster für die Anlieferung. Zusätzlich wird eine Hotline während des Festes eingerichtet sein, um allfällige Fragen beantworten zu können.

Fragen, keine Kritik

Die Anwesenden stellten im Anschluss an die Präsentation einige Fragen, Kritik wurde nicht laut. «Wir sind sehr zufrieden, die Bevölkerung hat sehr gut auf unser Konzept reagiert und hat grosses Verständnis für die Einschränkungen», sagte OK-Präsident Christoph Gähwiler nach dem Abend. «Es freut uns sehr, dass die Einheimischen hinter uns stehen und das Jodlerfest dermassen mittragen. Das ist grossartig und wir bedanken uns von Herzen», betonte er. (pd/zf)