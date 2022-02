Andermatt Von Peking direkt nach Andermatt: Aline Danioth erhält ihre eigene Rennpiste auf dem Gütsch Andermatt Auf dem Aline-Run können sich ab sofort alle Skigäste der Skiarena Andermatt-Sedrun mit der Profi-Skifahrerin messen.

Die Piste befindet sich unterhalb des Gütschs. Bild: PD

Die Skiarena Andermatt-Sedrun ist um eine Attraktion reicher: Der Andermatter Profi-Skifahrerin Aline Danioth ist seit Anfang Januar eine Rennpiste unterhalb des Gütschs mit automatischer Zeitmessung gewidmet. Auf dem sogenannten «Aline-Run» können sich Hobby-Skifahrerinnen und Skifahrer an der Zeit von Aline Danioth messen. Gesponsert wurde die Rennpiste von der Skiarena Andermatt-Sedrun, die auch Danioth unterstützt.

Aline Danioth legt vor: Nun kann sich jeder an ihrer Zeit messen. Bild: PD

Aline Danioth Bild: PD

Obwohl sie sich vor mehr als zwei Jahren zum vierten Mal das Kreuzband gerissen hatte, wurde die 23-Jährige für die Olympischen Winterspiele in Peking selektioniert. Nun ist sie zurück in der Schweiz – und am Samstag, 26. Februar, wurde die Piste in ihrer Anwesenheit offiziell eröffnet. Mit dem Obwaldner Carlos Mäder war ausserdem ein zweiter Olympionike aus der Urschweiz vor Ort: Auch er wird von der Skiarena Andermatt-Sedrun unterstützt und hat im Vorfeld der Olympischen Winterspiele in Peking auf dem Gemsstock trainiert. (mah)