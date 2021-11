Andermatt Wegen dichten Nebels: Auto kollidiert mit Leitplanke Beim Selbstunfall in Andermatt wurde niemand verletzt.

Am Montag krachte es in Andermatt. Kurz nach 14.30 Uhr fuhr der Lenker eines Personenwagens mit französischen Kontrollschildern auf der Gotthardstrasse in Richtung Andermatt. Aufgrund des dichten Nebels bemerkte der PW-Lenker den Kreisel Eiboden zu spät und musste abrupt abbremsen. Wegen des Bremsmanövers geriet der Personenwagen ins Schlittern und kollidierte in der Folge mit der rechtsseitigen Leitschranke, wie Kantonspolizei Uri mitteilt. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beträgt rund 20'000 Franken. (pd/RIN)