Andermatt Weihnachtskonzert ist dieses Jahr wieder möglich Nach einem Unterbruch im vergangenen Jahr gibt’s in Andermatt heuer wieder ein Klassikkonzert zu Weihnachten.

Die Andermatterin Maria Gehrig wird ihre Violinenkünste präsentieren. Bild: PD

Die Weihnachtskonzerte vom 26. Dezember in der Pfarrkirche Andermatt haben eine lange Tradition. Sie werden jeweils von der Kulturkommission organisiert. Leider musste das letztjährige Konzert coronabedingt abgesagt werden. Umso mehr freut sich die Kulturkommission nun, das Konzert dieses Jahr am 26. Dezember, um 17 Uhr, abhalten zu können.

Ein Rückblick auf die vergangenen Jahre zeigt eine recht grosse Vielfalt der Programme. So spielten und sangen 2015 das Orchester Erstfeld, 2016 das Walliser Vocalensemble I Vocalisti, 2017 die Gruppo vocale Famiglia Sala aus Italien, 2018 ein Streichquartett mit Orgel und 2019 der Jugendchor Altdorf. Dieses Jahr werden die zwei Urner Musikerinnen Maria Gehrig an der Violine und Rebekka Mattli am Klavier das Konzert bestreiten. Die Konzertbesucherinnen und Konzertbesucher dürfen sich auf ein Violinkonzert von Johann Sebastian Bach, eine Sonate von Wolfgang Amadeus Mozart und verschiedene Weihnachts- und Hirtenmusik von Bach und Händel freuen.

In zahlreichen Formationen engagiert

Maria Gehrig, geboren 1988, ist in Andermatt aufgewachsen. Sie hatte zuerst Unterricht an der Musikschule Uri, dann am Zürcher Konservatorium für Klassik und Jazz bei Jens Lohmann. Im Sommer 2013 hat sie den Master of Arts in Musikpädagogik an der Musikhochschule Luzern abgeschlossen. Von 2014 bis 2016 studierte sie für ihren «Master of Arts in Music», ebenfalls in Luzern. Gehrig spielt in zahlreichen Formationen mit: bei Eiger Mönch und Ur-Schwyz, Interfolk, Duo Fränggi und Maria Gehrig, Hüüsmüsig Gehrig sowie in der Irish-Folk Band Cottage. Zudem wirkt sie regelmässig bei Projekten des «Collegium Musicum Uri», der «Camerata Uri» und dem «Tri-Event» mit. Sie unterrichtet an der Musikschule Uri Violine und Musikalische Grundschule.

Rebekka Mattli ist 1977 geboren und ist in Altdorf aufgewachsen. Schon nach der vierten Gymiklasse begann sie mit dem Klavierstudium am Konservatorium in Luzern bei Hiroko Sakagami. Nebenbei unterrichtete sie schon sehr früh an der Musikschule Uri. Im Jahr 2000 erlangte sie das Lehrdiplom für Klavier am Konservatorium und im Jahr 2003 folgte das Konzertreifediplom. Heute arbeitet die studierte Juristin mit Anwalts- und Notariatspatent beim Urner Grundbuchamt. Daneben unterrichtet sie weiterhin an der Musikschule Uri und spielt bei verschiedenen Formationen und Projekten in Uri mit, wie beispielsweise bei «Chammerart», «Tri-Event», «Eigägwächs» oder dem Musikverein Seedorf. (pd/lur)