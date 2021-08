Andermatt Wo ist der Zieleinlauf, wo stehen die Kameras? Planung der Winteruniversiade schreitet voran Damit die Langlauf-Wettkampfstätte im Urserental für die Winteruniversiade 2021 bereit ist, wurde kürzlich der Schauplatz inspiziert und Fragen geklärt.

Im Gespräch mit Karl Lustenberger (Mitte), dem Gesamtleiter des Ressorts Sport der Winteruniversiade 2021. Bild: PD

Es geht jetzt um Details, dass am 11. Dezember zum Beginn der Winteruniversiade 2021 alles klappt. Eine Delegation der Fédération Internationale du Sport Universitaire (Fisu), des internationalen Hochschulsport-Verbandes, inspizierte am 16. August die Schauplätze im Urserntal und liess sich über den Stand der Arbeiten zu den Langlauf-Wettbewerben informieren.

Wo verlaufen die Langlaufstrecken? Wo ist das Medienzentrum, wo die Tribüne? Wo stehen die Filmkameras? Wer macht die Interviews? Wie ist die Sportstätte erschlossen? Fragen, Antworten, eine Besichtigung der Örtlichkeiten in Andermatt und ein Rundgang im Wettkampfgelände von Realp bei schönstem Wetter standen auf dem Programm. Die Ressortverantwortlichen des lokalen und zentralen Organisationskomitees standen vor Ort Red und Antwort.

Hartwig Birrer (Zweiter von links), stellvertretender OK-Präsidenten, und Peter Vetter (Dritter von links), Competition Manger, sind beide vom lokalen Organisationskomitee Andermatt-Realp. Bild: PD

Gemeinsames Projekt der Zentralschweizer Kantone

Curling in Engelberg, Eishockey in Zug und Sursee, Eiskunstlauf und Short Track Speed Skating in Luzern, Ski alpin auf dem Stoos und in St. Moritz, Snowboard und Freestyle Skiing in Engelberg, Biathlon und Ski-Orientierungslauf auf der Lenzerheide und Langlauf in Andermatt-Realp. Zum Langlauf-Wettkampfprogramm im Urserntal gehören: Sprint (Frauen, Männer), Verfolgung (Frauen 5 Kilometer, Männer 10 Kilometer), Einzelstart (Frauen 5 Kilometer, Männer 10 Kilometer), Massenstart (Frauen 15 Kilometer, Männer 30 Kilometer), Staffel Männer (4 mal 7,5 Kilometer) und Staffel Frauen (3 mal 5 Kilometer) sowie der Team-Sprint Mixed. Die 30. Austragung der Winteruniversiade findet vom 11. bis 21. Dezember in der Zentralschweiz und in Graubünden statt. Die Durchführung ist ein gemeinsames Projekt der sechs Zentralschweizer Kantone. (pd/RIN)