Andermatt Zoe Wees, Florian Ast und Dirty Honey: Sie spielen am Andermatt Live Am 3. und 4. März findet das Musikfestival zum sechsten Mal statt. Nebst internationalen Gästen stehen auch Urner auf der Bühne.

Das OK des Musikfestivals Andermatt hat am Dienstag bekanntgegeben, wer am ersten Wochenende im März beim Musikfestival Andermatt Live auf den Bühnen steht. «Die Freude im OK darüber, nach der pandemiebedingten Pause wieder ein neues Line-up zu veröffentlichen, könnte nicht grösser sein», schreibt Shane Lutomirski im Namen des OK. Wiederum sei es das Ziel, vielversprechende Newcomer auf grosse Namen aus der Schweizer Musikszene sowie auf internationale Acts treffen zu lassen. Die Konzerte finden in der Konzerthalle im Radisson Blu sowie im Bodenschulhaus statt. Bei der Talstation Gemsstock gibt es ein Gratiskonzert.

Zoe Wees tritt am Musikfestival Andermatt Live auf. Bild: PD

Mit Zoe Wees aus Deutschland bringt das Festival am Freitagabend, 3. März, als Headliner einen internationalen Star nach Andermatt. Sie tritt in der «Storytellers Stage» in der Konzerthalle in Andermatt auf. Vor drei Jahren schaffte sie den musikalischen Durchbruch. Ihre Débutsingle «Control» hat bis heute in 10 Ländern Gold- und Platin-Status erreicht, bis heute verbucht ihre Musik über zwei Milliarden Streams weltweit. Nicht zuletzt dank ihres besonderen Looks und Styles hat die junge Künstlerin Millionen von Followern auf Tiktok und Co. «Zoe Wees schafft es, ihre persönlichen Geschichten ungeschminkt und authentisch fremden Menschen zu erzählen und diese durch ihre Aufrichtigkeit für sich zu gewinnen», heisst es dazu in der Mitteilung.

Als perfekte Ergänzung für das Programm auf der «Storytellers Stage» tritt am Freitagabend der schottische Singer-Songwriter Argyle auf. Er ist seit seinem Début beim The Bash Festival in Andermatt kein Unbekannter. Soul meets Folk meets Pop: Argyle versammelt Melodie, Melancholie und eine unverkennbare raue Stimme, die noch lange nachhallt. So werde es nicht erstaunen, wenn der passionierte Schotte bald auch wieder in Andermatt die Menschen live für sein Talent begeistern werde, gibt sich das OK in der Mitteilung überzeugt.

Nach Gratiskonzert geht's im Bodenschulhaus weiter

Am Samstag bespielt das Festival zuerst mit dem Künstler Reuben Stone aus Neuseeland in Zusammenarbeit mit den Freeride Days die Talstation Gemsstock mit einem öffentlichen Gratiskonzert. Danach kann für das abendliche Festivalprogramm ein Dorfspaziergang zur Main Stage in der Aula Bodenschulhaus gemacht werden. Hier erwartet die Besucherinnen und Besucher gleich vier Konzerte, eines davon mit dem Schweizer Headliner Florian Ast. Mit dabei hat er seine Band und zahlreiche Hits, wie es in der Mitteilung heisst. Gespannt darf das Publikum auch darauf sein, was er Neues bietet. Im Vorprogramm ist die Urner Band Daens zu hören. Seit der Gründung im Jahre 2018 hat die Band über einhundert Konzerte in der ganzen Schweiz und Europa gespielt. Sie konnten sich einen Namen als Liveband schaffen und gewannen verschiedene renommierte Newcomer-Preise. In ihrem Sound, rund um die charakteristische Stimme des Lead-Sängers Daniel Beltrametti, sind Einflüsse aus Indie, Folk, Disco und Funk zu hören. Jetzt kehren die jungen Urner Musiker nach Andermatt zurück.

Florian Ast ist mit seiner Band am Musikfestival Andermatt Live zu Gast. Bild: PD

Zum Auftakt gibt es am Samstag die Newcomerin Ruby State zu entdecken. Die junge, aufstrebende Künstlerin aus Olten konnte mit ihrer Débutsingle «Teenage Boredom» bereits mehrere tausend Streams auf Spotify verzeichnen. Nach einer Kreativpause arbeitet sie zurzeit intensiv an neuem Material, welches im Frühling 2023 erscheinen soll.

Rockig wird das Festival mit einem internationalen Act zu Ende gehen. Dirty Honey aus Los Angeles werden am späteren Abend die Bühne im Bodenschulhaus stürmen. Die Blues-Rocker aus Kalifornien veröffentlichten 2019 ihre erste EP mit der Débutsingle «When I’m Gone». Es war der erste Song einer vertragslosen Band, der Platz 1 der Billboard-Mainstream-Rock-Charts erreichte. Die Band war bereits im Vorprogramm von Guns’n’Roses, Kiss, Rival Sons und The Black Crowes in der ganzen Welt unterwegs und macht nun Halt im Urserntal. Das OK verspricht, dass die vier Männer für einen weiteren unvergesslichen Konzertmoment in Andermatt sorgen werden.

Dirty Honey rocken bald am Musikfestival Andermatt Live. Bild: PD

In Zusammenarbeit mit der Skiarena Andermatt-Sedrun setzt Andermatt Live auch im 2023 das Motto Musik & Schnee um: Für alle Besucherinnen und Besucher mit einer Ski-Tageskarte der Skiarena Andermatt-Sedrun gibt’s an der Abendkasse 20 Prozent Rabatt auf das Konzertticket – oder anders gesagt: Man kann das Konzertticket nutzen, um vor Ort 20 Prozent vergünstigte Ski-Tageskarten zu beziehen.