Andermatt Mehrfach ausgezeichnete Spitzenkoch-Zwillinge übernehmen im «The Chedi» Die beiden Spitzenköche Dominik Sato und Fabio Toffolon übernehmen ab Mai gemeinsam die Führung im «The Japanese Restaurant» sowie im «The Japanese by The Chedi Andermatt».

Die beiden Spitzenköche Dominik Sato (links) und Fabio Toffolon übernehmen im Frühling 2023 das Zepter im «The Japanese Restaurant» sowie im «The Japanese by The Chedi Andermatt». Bild: PD

Dominik Sato (aktuell im Fine-Dining-Restaurant des Congress Hotel Seepark in Thun) und Fabio Toffolon (Küchenchef im Berner Restaurant «Zum Äusseren Stand») zählen zu den besten Köchen der Schweiz. Mit ihren 33 Jahren haben sich die Zwillinge bereits 17 respektive 16 «Gault-Millau»-Punkte und je einen Michelin-Stern erkocht. Ab Mai 2023 starten die gebürtigen Schaffhauser im «The Chedi Andermatt» und übernehmen als Executive Chefs das «The Japanese Restaurant» sowie «The Japanese by The Chedi Andermatt» auf dem Gütsch, wie es ein einer Mitteilung des «Chedi» heisst. Sie treten damit die Nachfolge von Sternekoch Dietmar Sawyere an, der nach sieben Jahren in Andermatt neu mit seiner Frau Nicole das Gasthaus zum Kreuz in Dallenwil übernimmt.

Das Konzept der beiden Fine-Dining-Restaurants mit der authentisch japanischen Küche bleibe bestehen, werde von den mehrfach ausgezeichneten Köchen weiter perfektioniert. «Sowohl Sato als auch Toffolon arbeiteten bei den besten Chefs der Schweiz und Europas in führenden Positionen – jetzt verbinden sie ihre Expertise als Executive Chefs im 5-Sterne-de-luxe-Hotel und heben die Kulinarik auf ein noch höheres Niveau», heisst es in einer Mitteilung von «The Chedi Andermatt». (pd/inf)