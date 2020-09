Andermatter befinden über 4,4 Millionen fürs Bodenschulhaus In mehreren Urner Gemeinden gibt es auch auf kommunaler Ebene Wahlen und Abstimmungen. Etwas Besonderes ist die Wahl in Bauen. Die Gemeinde fusioniert bald mit Seedorf.

Das Bodenschulhaus in Andermatt ist in die Jahre gekommen und muss erneuert werden. Bild: Urs Hanhart (25. Mai 2018)

Über den grössten finanziellen Brocken wird in Andermatt entschieden. 4,4 Millionen Franken werden für die Sanierung des Bodenschulhauses benötigt. Durch den Anschluss an das Fernwärmenetz sind im Untergeschoss Tank- und Heizungsräume frei geworden. Künftig soll hier der Werkunterricht stattfinden. Im Erdgeschoss werden die WC-Anlagen in den heutigen Kopierraum verlegt. Der frei werdende Raum wird neu als Office genutzt. Zudem kann der Raum bei Anlässen in der Aula gebraucht werden. Nebst der Sanierung der elektrischen Anlagen werden die Wasser- und Abwasseranlagen erneuert. Zudem wird ein Lift eingebaut.

Die Altdorfer befinden über einen Kredit von 2,48 Millionen Franken. Damit soll das Feuerwehrlokal saniert werden. Anstehende Unterhaltsarbeiten, gesetzliche Vorgaben und veränderte Nutzungsbedürfnisse machen die Erneuerung des 35-jährigen Gebäudes notwendig.

Über einen Kredit von 2,41 Millionen Franken wird in Silenen abgestimmt. Mit dem Geld sollen vier zusammenhängende Strassenbauprojekte in Bristen realisiert werden. Dabei handelt es sich um den Bau der Umfahrungsstrasse Eichhornboden. Die Stützmauer Chohlplatz soll instand gesetzt werden, ebenso der Strassenabschnitt Dorf sowie der Strassenabschnitt Wehrebrücke bis Chohlplatz.

In Attinghausen wird über die finanzielle Beteiligung am Brüsti entschieden. Der Gemeinderat Attinghausen beantragt eine Aktienzeichnung der Luftseilbahn Attinghausen-Brüsti AG in der Höhe von 414'700 Franken. Zudem geht es um ein zinsloses Darlehen an die Luftseilbahn Attinghausen Brüsti AG in der Höhe von 500'000 Franken.

In Gurtnellen wird über einen Kredit für das Erschliessungsprojekt der Wasserversorgung Mittelarni von 540'000 Franken entschieden.

In Göschenen wird über ein Kreditbegehren von 320'000 Franken für die Umnutzung der bisherigen Arztpraxis zur Gemeindekanzlei befunden. Darin enthalten ist der Abbruch der alten Gemeindekanzlei.

Kampfwahl um Sitz im Altdorfer Schulrat

Nebst diesen Sachgeschäften wird in den Gemeinden auch gewählt. In Altdorf sorgt bei den Schulratswahlen die SP-Ortspartei für Spannung. Sie will mit der Oberstufenlehrerin Alexandra Egli einen zweiten Sitz gewinnen. Für die CVP kandidiert neu die diplomierte Pflegefachfrau Martina Walker. Als Präsident für den Schulrat stellt sich Adrian Dittli von der SVP zur Wiederwahl. Silvia Brücker Infanger möchte als Vizepräsidentin wiedergewählt werden. Die bisherige Regula Epp kandidiert für die CVP. Von der SP stellt sich Harry Ilg als Verwalter weiterhin zur Verfügung.

Im Gemeinderat scheinen die Wahlen eine Formsache zu werden. Gemeindepräsident Urs Kälin (SP) tritt zurück. Seine Nachfolge soll der bisherige Verwalter Pascal Ziegler (FDP) antreten. Andreas Bossart von der FDP stellt sich als Vizepräsident zur Wahl. Ebenfalls ihren Rücktritt angekündigt hat Sozialvorsteherin Cordelia Dal Farra (CVP). Ihre Nachfolgerin soll Esther Imholz werden (ebenfalls CVP). Die bisherige Vizepräsidentin Marlies Rieder-Dettling kandidiert neu als Verwalterin. Zur Wiederwahl stellen sich als Mitglieder Bernhard Schuler von der CVP sowie Sebastian Züst von der SP. Als neues Mitglied kandidiert Marian Balli von der SP. Diesen Anspruch macht die Partei geltend, weil Urs Kälin zurücktritt.

Da Seedorf und Bauen vor der Fusion stehen, wird am 27. September ein gemeinsamer Gemeinderat gewählt. Die Ortsparteien CVP und SVP haben folgende Wahlvorschläge: Präsident: Toni Stadelmann, (bisher Gemeindepräsident Seedorf); Vizepräsident Adrian Infanger (bisher Gemeindevizepräsident Seedorf); Verwalter Urs Bissig (bisher Verwalter Seedorf); Sozialvorsteherin Stefanie Albert-Arnold, (bisher Sozialvorsteherin Seedorf); als Mitglieder: Andrea Oberholzer-Arnold (bisher Verwalterin Bauen); Daniel Gisler (bisher Mitglied Seedorf); Erich Stadler (bisher Mitglied Seedorf).

In Gurtnellen wird es auch nach dem Wahlsonntag im Gemeinderat mehrere Vakanzen geben. Sozialvorsteherin Dorothea Baumann hat demissioniert. Mitglied Alex Kündig verlässt wegen eines Wohnortswechsels den Gemeinderat. Vizepräsidentin Rosmarie Zgraggen stellt sich zur Wiederwahl, ebenso die beiden Mitglieder Kilian Walker und Fabian Zgraggen. Bereits gewählt ist Gemeindepräsidentin Verena Tresch.

In Bürglen finden Wahlen in Gemeinderat, Schulrat und Baukommission statt. Aus dem Gemeinderat tritt Verwalter Toni Herger zurück. Zur Wahl stehen Gemeindepräsidentin Luzia Gisler sowie die Mitglieder Miriam Christen-Zarri, Alois Arnold-Fassbind, Claudia Gisler-Walker, Philipp Zgraggen, Martin Arnold und Urban Gisler. Im Schulrat treten Präsidentin Priska Bürgi-Bissig, Verwalterin Bernadette Arnold-Furrer und Mitglied Luzia Gisler-Wenk zurück. Gemäss Gemeindeordnung wird der Schulrat auf neu insgesamt fünf Personen reduziert. Zur Wahl stehen: Präsident Hansueli Gisler sowie die Mitglieder Bruno Arnold, Barbara Ott, Christoph Seeholzer und Nicole Jeisy. Aus der Baukommission tritt Mitglied Edwin Gisler zurück. Zur Wahl stehen: Präsident Felix Bissig sowie die Mitglieder Gerda Arnold, Bernhard Arnold, Walter Arnold und Ruedi Herger.