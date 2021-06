Uri Covid-Impfung: Anmeldung für Kinder möglich Kinder können ab sofort beim Impfzentrum angemeldet werden.

Ab heute können im Kanton Uri Kinder ab zwölf Jahren zur Impfung angemeldet werden. Das ist ausschliesslich telefonisch beim Impfzentrum im Kantonsspital (041 875 50 70) möglich. Das Online-Impfportal www.ur.ch/impfen steht weiterhin allen Urnerinnen und Urnern ab 16 Jahren offen. Wie der Sonderstab Covid-19 gestern mitteilte, sind bis anhin im Kanton Uri 29451 Impfungen durchgeführt worden. 12720 Urnerinnen und Urner erhielten bereits ihre zweite Impfdosis verabreicht. Die Auslieferung der Zugangsdaten für Covid-19-Zertifikate an Geimpfte schreitet wie geplant voran. Bis Ende Woche werden diese alle geimpften Personen per SMS oder Briefpost erhalten haben. In den vergangenen sechs Monaten Genesene können sich auf der Website des Kantons Uri unter www.ur.ch/covid-zertifikat ein Zertifikat beantragen. (pd)