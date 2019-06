Annette Windlin ist zu Gast in Talkshow des Theaters Uri In der neunten Ausgabe von «Greedi Üüsä» wird sich die Tellspiel-Regisseurin den kecken Fragen von Talkmaster Heinz Keller stellen.

Annette Windlin wird im Theater Uri Red und Antwort stehen.

(pd/RIN) Die Talkserie «Greedi Üüsä» geht in die 9. Runde. Die Befragte ist auch in dieser Ausgabe alles andere als eine Unbekannte. Konsequent verfolgt Annette Windlin ihre kleinen, grossen und ganz grossen Projekte. Am Gesellschaftsabend erfährt das Publikum Persönliches und Details aus dem Künstlerinnenleben und aus der Welt des Theatermanagements, das so viele Menschen zum Nachdenken über Brot und Spiele anregte. Als Schauspielerin hat Anette Windlin ein beeindruckendes Palmarès.

Sie absolvierte nach der Dimitrischule eine klassische Ausbildung zur Schauspielerin und später zur Theaterpädagogin an der Hochschule für Musik und Theater (Zhdk) Zürich. Seit mehr als 30 Jahren gestaltet sie als Schauspielerin, Regisseurin, Theaterpädagogin und als Theaterautorin das Theaterleben der Zentralschweiz mit.

Mit Anerkennungs- und Kulturpreis ausgezeichnet

2008 wurde Annette Windlin mit dem Anerkennungspreis des Kantons Schwyz und 2010 mit dem Innerschweizer Kulturpreis ausgezeichnet. Sie hat ausserdem unzählige Projekte mit diversen professionellen und Laien-Theatergruppen verwirklicht. Seit 2013 realisiert sie als künstlerische Leiterin und Regisseurin mit ihrem Verein Big Bang vermehrt Grossprojekte und engagiert sich stark in der Kulturpolitik. Aktuell initiierte sie den «Gedächtnispalast – 5000 m2 Theater» in der Viscosistadt Emmenbrücke. 2020 führt sie Regie an den traditionsreichen Tellspielen in Altdorf.

Als musikalisches Supplement, dies gehört traditionell zur Talkshow, spielen Christian Wallner, Carlo Gamma und Fränggi Gehrig auf. Dieses Trio wird Annette Windlin ebenso in ihrer Regiearbeit für die Tellspiele 2020 musikalisch begleiten. Das freche Gesprächsformat «Greedi Üüsä» leistet also weiterhin einen Beitrag zum Urner Selbstbewusstsein. Ausserdem wird der ehemalige Leiter des Theaters Uri, Heinz Keller, neu als Talkmaster durch den Abend führen.