Abstimmungen: Deshalb sind die Urner Resultate weniger rasch bekannt Auf eine Frage von Landrätin Nora Sommer (SP, Altdorf) wurde klar: Das Gesetz verhindert schnelle Abstimmungsresultate in Uri. Philipp Zurfluh

Im Rahmen der Abstimmung vom Sonntag, 19. Mai, konnte man die Abstimmungsresultate erstmals mit der App Voteinfo mitverfolgen. Man hatte so eine aktuelle Übersicht über die Hochrechnungen und Resultate. Die App wurde von der Bundeskanzlei lanciert, in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Statistik und den Kantonen.

Nora Sommer. (Bild: PD)

Nora Sommer (SP, Altdorf) machte in der Fragestunde an der Landratssession vom Mittwoch, 22. Mai, die Bemerkung, dass Uri zu einem der letzten Kantone gehörte, der überhaupt irgendwelche Resultate veröffentlicht hat. Sie zieht den Vergleich zu ähnlich grossen Kantonen wie Nid- und Obwalden, die insgesamt schneller waren. Nora Sommer wollte wissen, wie sich der Regierungsrat die späten Resultate erkläre.

In Nidwalden ist die Urne eine Stunde früher zu

Wie Regierungsrat Roger Nager in seiner Antwort festhielt, müssen in Uri die Urnen laut Gesetz über die geheimen Wahlen, Abstimmungen und die Volksrechte (WAVG) am Abstimmungs- und Wahltag bis 12 Uhr offengehalten werden. In Nidwalden hingegen würden die Urnen bereits um 11 Uhr schliessen. In Obwalden sei zum Beispiel vorgegeben, dass mit der Ermittlung der Resultate bereits am Vortag oder um Mitternacht des Abstimmungs- und Wahltages begonnen werden darf, so Nager. In Uri dürften zwar die brieflichen Stimmen am Abstimmungstag ab 9 Uhr geöffnet und ausgezählt werden. «Jedoch darf die Ermittlung der Stimmen aus der Urne erst nach Urnenschluss erfolgen», sagte Nager.

Im Bericht und Antrag des Regierungsrats vom 16. Januar 2018 an den Landrat zur Änderung des WAVG war eine entsprechende Änderung vorgesehen, die es den Gemeinden erlaubt hätte, die Stimmen vor Urnenschluss unter Wahrung des Stimmgeheimnisses für die Auszählung vorbereiten zu dürfen. Die Vorlage wurde aber nicht beschlossen.

Der Regierungsrat bestätigt, dass es mit der neuen App Vote­info deutlich einfacher geworden sei, Zwischenresultate nach Gemeinden zu veröffentlichen. «Die App ist für eidgenössische und kantonale Abstimmungen eingerichtet. Die eidgenössischen und kantonalen Wahlen kann die App nicht abdecken», erläuterte Roger Nager. So werden die Wahlresultate der eidgenössischen Wahlen vom 20. Oktober 2019 einzig auf www.ur.ch aufgeschaltet sein.