Arbeitsintegration Jost Meyer wird Vorstandsmitglied von Sprungbrett Uri Der Verein um das Arbeitsintegrationsprogramm hat an der Generalversammlung Rückschau gehalten. Jost Meyer ersetzt das Gründungsmitglied Paul Gwerder.

Der Verein Sprungbrett Uri setzt sich für die Arbeitsintegration ein. Kürzlich wurde die Generalversammlung abgehalten. Wie Präsident Edgar Walker ausführte, werden die Dienstleistungen von Sprungbrett laufend ausgebaut, um bestmögliche Arbeitsbedingungen zu schaffen. «Auch in Zukunft wird es wichtig sein, Fachpersonal sicherzustellen», so Walker, deshalb müsse man sich immer weiterentwickeln. Die Infrastruktur und die Maschinen werden deshalb am Standort Altdorf laufend angepasst.

Der Vorstand von Sprungbrett Uri; von links: Geschäftsführer Dave Knecht, Gerry Danioth, Pascal Gwerder (Vizepräsident), Jost Meyer, Edgar Walker (Präsident) und Heidi Steiner. Bild: PD

Kürzlich wurde dem Verein die Ehre zuteil, von der Urner Kantonalbank den Anerkennungspreis entgegenzunehmen. In die Zukunft blickend steht der Ausbau der Arbeitsplätze im Fokus. Die Eigenprodukte und Dienstleistungen sollen weiterhin einer hohen Qualität entsprechen. Das E-Learning mit Deutschkursen für Personen mit Flüchtlingsstatus soll ausgebaut und optimiert werden. Ein wichtiger Gradmesser ist für den Verein die jährliche Umfrage zur Zufriedenheit der Teilnehmenden. «Motivierte Teilnehmer finden so wieder schneller und einfacher in eine Tagesstruktur zurück», so der Präsident.

Mann der ersten Stunde verlässt Vorstand

Geschäftsführer Dave Knecht erwähnt in seinem Bericht die sehr gute Zusammenarbeit mit den zuweisenden Stellen und den Mitarbeitenden im Sprungbrett. Aufgrund von Covid-19 war das vergangene Jahr eher ruhig. Mit Samuel Seiler konnte als Nachfolger von Fabian Zberg als Bereichsleiter Werkstatt jemand gefunden werden, welcher die geforderte Ausbildung mitbringt und sich sehr gut eingearbeitet habe. Die Jahresrechnung wurde von der Versammlung einstimmig gutgeheissen.

Paul Gwerder fungierte im Vorstand als Mitglied der ersten Stunde. Er konnte als langjähriger Sozialbeauftragter von Erstfeld seine grossen Erfahrungen einbringen. Jetzt möchte er einer jüngeren Generation Platz machen. Jost Meyer, Gemeinderatsmitglied und Sozialvorsteher von Andermatt, wurde als neues Mitglied des Vorstands vorgeschlagen und einstimmig gewählt. Der Vorstand setzt sich nun wie folgt zusammen: Edgar Walker (Präsident), Pascal Gwerder (Vizepräsident), Heidi Steiner, Gerry Danioth und Jost Meyer als Mitglieder. (pd/jb)