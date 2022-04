Arbeitsmarkt 20 Urner Betriebe waren von Kurzarbeit betroffen Das Amt für Arbeit und Migration Uri hat die neuesten statistischen Zahlen bekanntgegeben. Stellensuchende gibt es aktuell fast 200 weniger als im selben Monat vor einem Jahr.

Die Zahl der Erwerbslosen nahm im März des laufenden Jahres im Vergleich zum Vormonat leicht zu. So waren Ende März 197 Personen als arbeitslos eingeschrieben. Dies entspricht einer Zunahme gegenüber dem Vormonat von einer Person. Die Arbeitslosenquote blieb bei 1 Prozent (Vorjahr 1,4 Prozent). Sie liegt damit 1,4 Prozentpunkte unter der durchschnittlichen Schweizer Arbeitslosenquote von 2,4 Prozent. Mit 197 Personen ist die Zahl der Arbeitslosen am Ende des Berichtsmonats im Vergleich zum Vorjahr (Februar 2021: 278 Arbeitslose) deutlich tiefer, wie der aktuellen Pressemitteilung des Amts für Arbeit und Migration Uri für den Monat März zu entnehmen ist.

Im März 2022 meldeten sich zudem insgesamt 71 Personen neu als Stellensuchende beim Regionalen Arbeitsvermittlungszentrum (RAV) Uri an. In der gleichen Zeit meldeten sich insgesamt 59 Stellensuchende ab. Die Zahl der Stellensuchenden lag per Ende März bei 387 Personen (Februar 2022: 375; Vorjahr: 571). Von allen Stellensuchenden waren im Berichtsmonat 67 Personen in einem Zwischenverdienst und 41 Personen in einer vorübergehenden Beschäftigung. Ende März waren von den 197 Arbeitslosen 85 Frauen, was einem Anteil von 43,1 Prozent am Total der erwerbslosen Personen entspricht. Von allen eingeschriebenen Arbeitslosen waren 85 Personen oder 43,1 Prozent Schweizer Bürger; 112 Personen beziehungsweise 56,9 Prozent waren ausländischer Herkunft.

Die Anzahl der langzeitarbeitslosen Personen nahm gegenüber dem Vormonat leicht ab. Im Berichtsmonat waren 34 Personen länger als ein Jahr ohne Dauerbeschäftigung. 55,9 Prozent aller Langzeitarbeitslosen sind Schweizer.

Insgesamt waren im März schweizweit 71’138 Stellen bei den RAV gemeldet, im Kanton Uri waren es 304. Ende Januar waren im Kanton Uri insgesamt 20 Betriebe mit 88 Arbeitnehmenden von Kurzarbeit betroffen, es wurden 4642 Ausfallstunden abgerechnet. Im Vorjahr waren es 185 Betriebe mit 1509 Personen und 111’589 Ausfallstunden gewesen. (pd/sez)