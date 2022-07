Architektur Die CAS Gruppe wird der zweiten Generation übergeben Das Unternehmen hat Niederlassungen in Altdorf, Luzern, Willisau und Freiburg. Die Töchter des Gründers René Chappuis, Helen und Alice Chappuis, übernehmen nun das Ruder.

CAS bleibt ein familiengeführtes Unternehmen: Helen Chappuis (rechts) und Alice Chappuis übernehmen als Nachfolgerinnen von René Chappuis die Leitung der Unternehmensgruppe. Bild: PD

René Chappuis übergibt sein Architekturunternehmen, die CAS Gruppe AG, in die Hände seiner beiden Töchter Helen und Alice Chappuis. Dies geht aus einer Medienmitteilung der CAS Gruppe hervor. Bereits seit drei Jahren leiten Helen und René Chappuis das Unternehmen operativ gemeinsam in Co-Leitung. Helen Chappuis übernimmt nun den Vorsitz in der Geschäftsleitung.

Die Architektin MA FHNW und gelernte Hochbauzeichnerin habe in den vergangenen Jahren als Bereichsleiterin Architektur für eine «weitere Schärfung der CAS-Handschrift» gesorgt. «CAS ist ein innovatives Unternehmen, das mit der Zeit geht und sich stets weiterentwickelt. Als kompetentes Team engagieren wir uns gemeinsam für zukunftsorientierte und kreative Lösungen», wird Helen Chappuis in der Mitteilung zitiert.

René Chappuis bleibt im Verwaltungsrat

René Chappuis stehe als Verwaltungsrat und Mitglied der Geschäftsleitung dem gesamten Team nach wie vor beratend zur Seite und kümmere sich als Bereichsleiter Ökonomie um die Entwicklung von Eigenprojekten.

Alice Chappuis, die über einen Master ETH in Raumentwicklung und Infrastruktursysteme verfügt und als Verkehrsplanerin tätig ist, werde die CAS Gruppe weiterhin als Mitglied des Verwaltungsrates auf strategischer Ebene unterstützen. «Die Vision von CAS ist, mit ihrer Tätigkeit zu einer glücklicheren Gesellschaft beizutragen. Bereits dieser Nachfolgeprozess macht zumindest uns sehr glücklich. Wir freuen uns auf weitere spannende Kooperationen, grosser Dank dafür gilt unseren Mitarbeitenden, Partnern, Kundinnen und Kunden», wird Alice Chappuis zitiert.

1994 ist das Unternehmen als Einzelfirma durch René Chappuis gegründet worden. Heute bietet die CAS Gruppe die gesamte Wertschöpfungskette rund um Entwicklung, Architektur und Realisierung von Bauten und Arealen. Rund 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind an den vier Standorten Luzern, Altdorf, Willisau und Freiburg tätig. (zgc)