Ferienhausstreit auf dem Arni: Gericht rügt Baukommission Das Urner Obergericht hiess die Verwaltungsgerichtsbeschwerde der Einsprecher gut. Die Baukommission Urner Oberland muss sich nun mit der Angelegenheit nochmals auseinandersetzen. Carmen Epp

So soll eines der Ferienhäuser auf dem Arni dereinst aussehen. (Bild: PD)

Die Arnihaus AG will im Hinterarni elf Ferienhäuser bauen. Nachdem das Bauvorhaben im April 2017 im «Amtsblatt» publiziert und vor Ort profiliert worden war, reichten die Eigentümer der benachbarten, bereits bestehenden Ferienhäuser auf dem Arni, Einsprachen ein.

Eine dieser Beschwerden beschäftigte nun auch die verwaltungsrechtliche Abteilung des Obergerichts des Kantons Uri. Zwar ging die Einsprache am 17. Mai und damit noch rechtzeitig ein. Allerdings war sie an das Landgerichtspräsidium Uri adressiert; die Baukommission Urner Oberland hatte lediglich eine Kopie erhalten – ein Detail, das nun zum Rechtsstreit führte.

Baukommission erachtet Kopie nicht als Einsprache

Gemäss damals gültigem Recht war das Landgerichtspräsidium Uri für privatrechtliche, die Baubewilligungsbehörde für öffentlich-rechtliche Baueinsprachen zuständig. Da in der Einsprache öffentlich-rechtliche Bauvorschriften gerügt wurden, trat das Landgerichtspräsidium Uri nicht darauf ein.

Im September 2017 teilten die Einsprecher der Baukommission Urner Oberland mit, dass sie an ihrer Einsprache vom 17. Mai festhalten und eine Beurteilung erwarten würden. Am 4. Dezember folgte die Absage der Baukommission: Sie erachtete erst das Schreiben vom September als Einsprache und nicht jenes vom Mai, das sie lediglich als Kopie erhalten hatte. Damit sei die Einsprache zu spät erfolgt, weshalb nicht auf sie einzutreten sei. Stattdessen erteilte die Baukommission am selben Tag der Arnihaus AG die Baubewilligung.

Obergericht rügt überspitzte Formstrenge

Der Regierungsrat stützte die Entscheidung der Baukommission und wies eine Verwaltungsbeschwerde der Einsprecher ab. Nach einer Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Urner Obergericht erhielten die Einsprecher nun doch Recht: Aus der als Kopie zugestellten Beschwerde habe sich für die Baubewilligungsbehörde «offensichtlich ergeben müssen», dass hauptsächlich öffentlich-rechtliche Bauvorschriften gerügt wurden, heisst es im Entscheid der verwaltungsrechtlichen Abteilung des Obergerichts. Angesichts dessen und des Umstands, dass die Einsprecher Laien und anwaltschaftlich nicht vertreten waren, hätte es die prozessuale Fairness geboten, zumindest nachzufragen. Das Behaften der Baukommission auf dem Wort «Kopie» erweise sich als Formstrenge, die «sachlich nicht gerechtfertigt und damit überspitzt formalistisch ist».

Die Baukommission Urner Oberland hätte die Einsprache demnach nicht als verspätet betrachten dürfen, so das Obergericht. Es hiess die Verwaltungsgerichtsbeschwerde der Einsprecher gut und wies die Sache an die Baukommission zurück. Diese wird sich nun doch noch mit der Einsprache beschäftigen müssen.