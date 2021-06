Attinghausen Bei der Zgraggen Holding AG gibt's einen Generationenwechsel Simon Zgraggen wird der neue CEO des Familienunternehmens.

Von links: Ruedy Zgraggen, Simon Zgraggen, Anita Zurfluh-Zgraggen, Elias Zgraggen, Leo Zgraggen, Othmar Zgraggen und Isidor Baumann. Bild: PD

Aus der bald 70-jährigen Unternehmertradition der Familie Zgraggen wurde im Jahre 2012 die Zgraggen Holding AG von Ruedy, Leo, Othmar und Simon Zgraggen gegründet. Inzwischen sind einige Jahre vergangen und die Zgraggen Holding AG hat ihre Eignerstrukturen angepasst. Im Zuge der Strukturbereinigung hat beim Familienunternehmen ein Generationenwechsel stattgefunden.

Leo Zgraggen, Firmenmitgründer und bisheriger Mitinhaber, hat sich entschieden, mit dem Erreichen des Pensionsalters aus dem Unternehmen und dem Verwaltungsrat auszutreten, wird aber bis zu seiner Pensionierung im März 2022 weiter im Unternehmen tätig sein. Die Firmenmitgründer und Mitinhaber, Ruedy, Othmar und Simon Zgraggen sind weiterhin im Verwaltungsrat der Zgraggen Holding AG sowie in deren Unternehmen tätig.

Anita Zurfluh-Zgraggen übernimmt Vorsitz im Verwaltungsrat

An der GV wurden Anita Zurfluh-Zgraggen und Elias Zgraggen als neue Mitinhaber und Isidor Baumann als unabhängige Person in den Verwaltungsrat gewählt. Der bisherige Verwaltungsratspräsident, Othmar Zgraggen, wird sich aus dem strategischen Geschäft zurücknehmen und sein Können und Wissen auf der operativen Entwicklungstätigkeit einbringen, wie es in der Mitteilung heisst. Neu wird Anita Zurfluh-Zgraggen den Vorsitz des Verwaltungsrates der Zgraggen Holding AG innehaben. Auch Ruedy Zgraggen, der bisherige CEO der Zgraggen-Gruppe, wird sich aufgrund seines Pensionsalters komplett aus dem operativen Geschäft zurückziehen. Seine Aufgaben übernimmt Simon Zgraggen als neuer CEO. Das Unternehmen ist überzeugt, dass es unter der neuen Führung und dem treuen Mitarbeiterstamm gestärkt in die Zukunft blicken kann. (RIN)