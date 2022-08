Attinghausen Das erwartet die Gäste im Erlebnisland auf dem Brüsti Die Bauarbeiten auf dem Brüsti sind nun abgeschlossen. Der Kostenrahmen belief sich auf 2,5 Millionen Franken.

Auch auf dem Aussichtspunkt Schwanden-Nossenkreuz wurde kräftig investiert. Bild: Georg Epp (Attinghausen, 25. August 2022)

Das Brüsti ist um einige Attraktionen gewachsen: Auf dem Gebiet oberhalb von Attinghausen gibt es neu ein Erlebnisland. Geschäftsführer Andreas Arnold freute sich, dieser Tage dieses Erlebnisland zu präsentieren. Die Attraktionen beginnen bereits an der Bergstation. Für fünf Franken können Kinder und Erwachsene eine Holzkugel kaufen, um die verschiedenen Kugelbahnen auszutesten und die Kugel am Abend als Souvenir mit nach Hause zu nehmen. Auf dem Weg zur Alp Catrina begegnet man relativ schnell der ersten Kugelbahn. Die Kugeln schlängeln sich durch verschiedene Hindernisse und lassen auch kleine Glocken erklingen.

Im Bild der neu geschaffene Seilpark auf der Alp Catrina. Bild: Georg Epp (Attinghausen, 25. August 2022)

Auch beim Aussichtspunkt Schwanden-Nossenkreuz investierten die Verantwortlichen auch kräftig. Hier entstanden eine Holzschaukel und Liegestellen zur Erholung und auch der Zaun wurde erneuert. Vorbei an weiteren attraktiven Kugelbahnen erreicht man das eigentliche Zentrum des Erlebnislands Brüsti beim Bergrestaurant Alp Catrina. Hier gibt es rund zehn Spielmöglichkeiten rundherum, bei denen sich die Kinder austoben können. Eine längere Kugelbahn kann gleich selbst verändert werden, im Wald ist ein grosszügiger Seilpark installiert, Rutschbahn und diverse andere Spielmöglichkeiten machen den Spielplatz attraktiv.

Erlebnisland kann noch vergrössert werden

Auf dem Weg zur Alp Catrina begegnet man diversen attraktiven Holzkugelbahnen. Bild: Georg Epp (Attinghausen, 25. August 2022)

Der gesamte Verwaltungsrat, aber auch Geschäftsführer Andreas Arnold freuen sich, dass alles bestens geklappt hat. Das Erlebnisland entspreche voll und ganz den Erwartungen und sei so aufgebaut, dass es in den kommenden Jahren auch noch punktuell erweitert werden kann. Natürlich hoffen die Verantwortlichen, mit dieser Attraktion vermehrt Familien anzulocken und die Frequenzen bei der Bahn und auch im Bergrestaurant zu steigern. Im Herbst wird noch der Zauberteppich für die kleinsten Skigäste installiert, die Pistenerweiterung realisiert und mit Freude kann dann auch das neue Pistenfahrzeug in Betrieb genommen werden.

Rund um das Bergrestaurant Alp Catrina sind ein neuer Seilpark und rund zehn Spielmöglichkeiten geschaffen worden. Bild: Georg Epp (Attinghausen, 25. August 2022)

An der 46. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre von der Luftseilbahn Attinghausen-Brüsti AG (LSB) im Jahre 2020 war der Startschuss gefallen, um auf dem Brüsti kräftig in die Zukunft zu investieren. Die Aktionäre sagten klar Ja zur Aktienkapitalerhöhung und damit Ja zur Erhaltung des Winterbetriebes, Ja zum Kauf des Skilifts, Berggasthaus Z’graggen und damit auch Ja zum Tourismusprojekt Brüsti. Im Kostenrahmen von 2,5 Millionen Franken plante man Investitionen in die Sanierung Skilift, Anschaffung eines moderneren Pistenfahrzeugs, Sanierung Bergrestaurant und Spielplatz Erlebnisland Brüsti. In den vergangenen zwei Jahren ist nun sehr viel erledigt worden. Die Bergbahnen Disentis AG halfen entscheidend mit in der Finanzierung und so taufte man das Bergrestaurant Z’graggen kurzerhand um in Berggasthaus Alp Catrina, angelehnt an das Catrina Resort Disentis. Viele Investitionen tätigte man bereits im vergangenen Jahr, diesen Sommer konzentrierte man sich, das Erlebnisland Brüsti zu erstellen.