Attinghausen: Fahrzeuglenker donnert betrunken in eine Hausmauer Ein 37-jähriger Autofahrer hat am späten Mittwochabend die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und baute unter Alkoholeinfluss einen Selbstunfall. Nun ist er seinen Führerausweis los.

Der Sachschaden am Fahrzeug beträgt rund 60000 Franken. (Bild: Kantonspolizei Uri)

(pd/pz) Am Mittwochabend, 8. Mai, kurz nach 22.15 Uhr, fuhr der Lenker eines Personenwagens mit Zürcher Kontrollschildern auf der Freiherrenstrasse in Attinghausen in Richtung Hochweg. Auf der Höhe des Hotels Krone verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte in der Folge mit einer Hausmauer am Hochweg. Der Lenker und sein Beifahrer wurden verletzt und konnten vor Ort medizinisch versorgt werden. Der Sachschaden beträgt rund 60’000 Franken.

Laut Polizeiangaben ergab die beim Lenker durchgeführte Atemalkoholmessung einen Wert von 0,4 mg/l, was 0,8 Promille entspricht. Der Führerausweis wurde ihm zuhanden der Administrativbehörde abgenommen.